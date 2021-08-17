Избирком Ямала принял решение о досрочном голосовании в труднодоступных местностях

Салехард, 17 августа. Жителям труднодоступных местностей на Ямале будет предоставлена возможность участвовать в досрочных выборах. Такое решение принял избирком региона.

Досрочное голосование запланировано на период с 29 августа по 16 сентября, сообщили журналисты издания «Север-Пресс». Учитывая погоду в северном регионе, специалисты избиркома будут использовать воздушный, водный и наземный транспорт.

Территориальные избирательные комиссии районов Ямало-Ненецкого автономного округа должны оповестить наблюдателей и избирателей о дате и месте проведения голосования.

Ранее стало известно, что избиркомы региона получили средства индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции. Каждый участник выборов будет ими обеспечен.