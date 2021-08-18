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ФАН узнал, каким будет бархатный сезон на Черноморском побережье в 2021 году
Общество
ФАН узнал, каким будет бархатный сезон на Черноморском побережье в 2021 году
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Николай Тихонов

Бархатный сезон на Черноморском побережье наступает в сентябре. Это время, когда изнуряющая жара постепенно отступает, а на смену ей приходит комфортная погода. При этом вода в море все еще остается очень теплой.

В этом году Краснодарский край и Крым пережили массу катастрофических ливней, которые привели к небывалым разрушениям. Серьезно пострадала Ялта. На Кубани буквально пару дней назад под воду ушли Анапа, Новороссийск и Геленджик, а также поселки рядом с ними. В регионе продолжают подсчитывать ущерб, который нанесла стихия, а в это время на него надвигается очередной циклон.

ФАН решил узнать о том, чего ждать туристам, которые решили побывать на море в сентябре, удастся ли им комфортно отдохнуть и не придется ли мокнуть под проливными дождями. Специалисты говорят, что бархатный сезон в регионе все-таки состоится. Погода будет близкой к средним показателям последних десятилетий.

«Сентябрь действительно у нас достаточно бархатный месяц, а море в это время имеет очень хорошую объемность. Этот термин означает то, что нет интенсивного остывания морской воды, поэтому людям посчастливится. Плюс ко всему — хоть сентябрь и является у нас таким буферным месяцем, который обеспечивает плавный переход на осенний сценарий погоды, но тем не менее сама бархатность этим и вызвана», — рассказал ФАН Александр Колесник, начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ «Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

ФАН узнал, каким будет бархатный сезон на Черноморском побережье в 2021 году
wikipedia.org  / RIA Novosti archive / Igor Yakunin / CC-BY-SA 3.0

Специалисты отмечают, что так или иначе локальные осадки все-таки будут идти и немного корректировать планы отдыхающих. А в случае активных затоков холодных воздушных масс есть вероятность возникновения смерчей.

«Ехать отдыхать на Черное море в сентябре можно. Единственное — следить за прогнозом погоды и штормовыми предупреждениями и соблюдать рекомендации, которые выпускают люди, которые переживают за тех, кто у нас отдыхает, и заинтересованы в том, чтобы люди отдохнули качественно, но в первую очередь безопасно для самих себя», — подчеркнул Александр Колесник.

Центральные регионы России и Северо-Запад 17 августа накрыла очень жаркая для этого времени года погода. В Москве и области столбики термометров превысили 30-градусную отметку. В Санкт-Петербурге — чуть прохладнее.

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