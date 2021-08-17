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Лавров сообщил о позитивных процессах в Афганистане

  /   Обновлено: 17 августа 2021 16:18
Политика
Лавров сообщил о позитивных процессах в Афганистане
flickr.com  /  МИД России

Калининград, 17 августа. Россия наблюдает позитивные процессы в Афганистане, где талибы обеспечивают правопорядок, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра иностранных дел России, Москва не будет торопиться с признанием режима движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) в Афганистане. Лавров также уточнил, что попытка Вашингтона навязать демократию в Афганистане была ошибкой.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров впервые высказался по ситуации в Афганистане после смены власти. По его мнению, сейчас востребована совместная работа РФ и Запада.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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