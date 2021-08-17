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Сергей Лавров: Запад теряет свою гегемонию

  /   Обновлено: 17 августа 2021 14:57
Политика
Сергей Лавров: Запад теряет свою гегемонию
twitter.com  /  @MID_RF

Калининград, 17 августа. Запад постепенно теряет свою гегемонию. Об этом заявил глава МИД России в своем выступлении в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта.

Также дипломат отметил, что РФ и Запад должны объединить усилия для решения различных мировых ситуаций. К этому относятся и события в Афганистане.

После вывода американских войск Кабул перешел под контроль движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ). Действия США привели к обвалу ситуации в Афганистане, добавил Лавров.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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