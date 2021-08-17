Жителей ряда регионов России предупредили о возможных смерчах

Москва, 17 августа. Смерчи могут возникнуть в Ярославской, Рязанской, Нижегородской и Вологодской областях, предупредили синоптики.

Ухудшение погодных условий ожидается 18 и 19 августа. Расчеты показывают, что смерти могут возникнуть в центральных районах Вологодчины, на севере Ярославской области, на юго-западе Рязанской, на востоке Вологодской и на западе и севере Нижегородской областей, рассказал РИА Новости ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец.

Дожди и облачность придут в Санкт-Петербург 18 июля из-за влияния приближающегося с северо-запада циклона. Во второй половине недели температура будет более низкой, чем в начале, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.