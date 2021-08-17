Двое россиян сорвались с вулкана Ключевский на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 17 августа. В Камчатском крае двое российских туристов сорвались с вулкана Ключевский с высоты в четыре тысячи метров.

Инцидент произошел во время спуска с ледника на высоте четыре тысячи метров. Мужчины оступились, потеряли равновесие и сорвались с вулкана и пролетели порядка одного километра. Информации об их состоянии нет.

В настоящий момент спасатели не могут оперативно прибыть на место происшествия, поскольку для выполнения работ на такой высоте необходимо пройти процесс акклиматизации. Однако в ближайшее время к вулкану будет доставлен вертолет Ми-8.

Активность самого северного из действующих вулканов Камчатки Шивелуч резко возросла. Этому предшествовало землетрясение, зафиксированное в конце июля.