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Двое россиян сорвались с вулкана Ключевский на Камчатке

  /   Обновлено: 17 августа 2021 14:29
Происшествия
Двое россиян сорвались с вулкана Ключевский на Камчатке
wikipedia.org  /  Public Domain

Петропавловск-Камчатский, 17 августа. В Камчатском крае двое российских туристов сорвались с вулкана Ключевский с высоты в четыре тысячи метров.

Инцидент произошел во время спуска с ледника на высоте четыре тысячи метров. Мужчины оступились, потеряли равновесие и сорвались с вулкана и пролетели порядка одного километра. Информации об их состоянии нет.

В настоящий момент спасатели не могут оперативно прибыть на место происшествия, поскольку для выполнения работ на такой высоте необходимо пройти процесс акклиматизации. Однако в ближайшее время к вулкану будет доставлен вертолет Ми-8.

Активность самого северного из действующих вулканов Камчатки Шивелуч резко возросла. Этому предшествовало землетрясение, зафиксированное в конце июля.

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