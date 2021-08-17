От Кабула до Киева: Альгис Микульскис о главном афганском уроке для Украины

После взятия Кабула талибами, ставшего возможным благодаря выводу из Афганистана американских войск, окончательно прояснилось отношение США к своим региональным союзникам: «Америка всегда бросит тебя, сынок!»

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис провел параллели между Афганистаном и Украиной, мечтающей при поддержке Запада, и в первую очередь США, вернуть Крым и уничтожить республики Донбасса.

К украинской теме я обращусь чуть ниже. Потому что начать этот материал, по моему мнению, следует с последних известий, касающихся Афганистана и США, — «повестки», затопившей информационные ленты и имеющей к Украине пока что опосредованное отношение. Пока что…

Президент США Джо Байден обратился к «граду и миру» с объяснительной речью. Обратился, имея в «активах» собственную недоумевающую нацию, инфернальный ужас кабульского аэропорта, проклятья политических оппонентов и союзников по коалиции. Что же услышали «град и мир» из его уст? А услышали они вещи не просто удивительные, но в некотором роде даже сенсационные:

«Наша миссия в Афганистане никогда не была строительством нации, не должна была быть созданием объединенной, централизованной демократии. Наш единственный жизненно важный интерес в Афганистане остается тем же, что и был: предотвратить террористические атаки на Америку», — заявил Байден 16 августа.

Получилось, господин президент? Конечно, получилось! Нация — в вашем ее понимании — не построена. «Объединенной, централизованной демократии» как не было, так и нет. Правда, вопрос о предотвращении атак на Америку остается открытым. Как и вопрос о том, что вы там вообще тогда делали. И на что потратили почти 4000 жизней плюс больше триллиона долларов. С терроризмом боролись? Что-то говорит мне о том, что это было борьбой с ветряными мельницами, которую Штаты умудрились полностью слить.

Вспоминаю, как во время своего визита в Афганистан в 2017 году, во времена Дональда Трампа, тогдашний шеф Госдепа Рекс Тиллерсон обозначил цели американского военного присутствия в стране. Сказано это было на совместной пресс-конференции с президентом Ашрафом Гани. Тем самым, который на днях сбежал с поста, роняя награбленную наличность:

«Мы должны продолжать драться против «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) и других, чтобы они поняли, что им никогда не победить. Постепенно начнут все громче звучать голоса умеренных талибов, которые не хотят, чтобы они сами и их дети сражались вечно. Мы считаем, что нам удастся втянуть их в мирный процесс, который в конце концов откроет дорогу в правительство».

Федеральное агентство новостей /

Тут остается только недоуменно пожать плечами и вернуться к Байдену, который, посетовав на то, что у прекрасно вооруженной и обученной американцами афганской армии не оказалось воли к победе, заключил:

«Ни год, ни пять лет, ни 20 лет нахождения американских военных в Афганистане не смогут исправить ситуацию».

Не смогут, согласен. И причина в том, что вы так и не смогли понять, в какой стране находились последние два десятилетия. Ваш наивный «общечеловеческий» подход к феодально-племенному обществу привел к позору и предательству — как союзников по коалиции, так и местных гражданских сателлитов.

А вот теперь самое время перейти к Украине.

Для начала — сообщение с украинского портала «24-ТВ»:

«На американской базе в Кабуле находятся 12 украинских военных. Родственники наших граждан говорят, что обзвонили уже все учреждения для эвакуации, а на связь вышло только посольство Украины в Таджикистане».

Вот так вот, хлопцы! Американцев на базе нет — их эвакуировали. А про остальных в количестве 40 душ забыли. Украинцы, румыны, грузины, болгары… Красноречивый список национальностей, не правда ли? Все как один — из стран, буквально молящихся на всемогущую, добрую и справедливую Америку.

При этом украинский самолет — это был коммерческий рейс — из Кабула тоже улетел, приняв на борт 72 иностранца и... только 8 соотечественников. Вот только оставшиеся на американской базе об этом рейсе даже не знали — их не оповестили ни свои, ни американцы.

Это лишь маленький штрих, свидетельствующий об огромной проблеме у тех, кто надеется на США как на Господа Бога. Вспомните Пятидневную войну — что происходило бы в аэропорту Тбилиси, не останови Россия свое наступление? То-то же!

А теперь давайте гипотетически представим: Владимир Зеленский, получив в ходе «Крымской платформы» гарантии международной и, прежде всего, американской поддержки любых своих начинаний, решает действовать. Сначала — громкий теракт или любая другая провокация в Крыму. И на фоне возникшей суеты — удар по республикам Донбасса.

На всякий случай напомню, что Россия во время недавних учений уже показала свою решимость военного ответа на подобные действия, и ведомство Сергея Лаврова передает дела ведомству Сергея Шойгу. При этом Афганистан являлся основным внеблоковым союзником НАТО с 2012 года, а Украина не является таковым до сих пор, хоть и очень этого хочет.

Очень кстати руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко высказался на тему афгано-украинских параллелей:

«У нас многие надеются, что если Украина получит такой статус, то США впишутся и будут нас спасать от Путина, не щадя живота своего. Однако трагедия Афганистана показывает, что если союзник не готов за себя сражаться, то американцы особо париться не будут».

Федеральное агентство новостей /

Да что там скромный политолог… Даже такой одиозный украинский деятель, как Борислав Береза, на своей странице в Facebook не выдержал (стиль сохранен):

«Стремительная победа Талибана в Афганистане — это не только пощечина США и всему коллективному Западу, но пример для Украины того, что может произойти с государством, если нет общей идеологии, отсутствует поддержка власти и есть тотальная коррумпированность этой самой власти».

В общем, после прочтения некоторых украинских источников не может не создаться впечатления, что политические и медиаэлиты в Киеве несколько испуганы собственным пониманием произошедшего… Скажем, главный редактор газеты «Страна» Игорь Гужва прямо намекает:

«Много видел рассуждений на тему, как американцы, «кинув» своих кабульских подопечных, лихо закрутили многоходовку — обнулили свои траты на Афганистан, вывели оттуда силы (которые будут использованы на более приоритетных направлениях), оставили головную боль всем окружающим Афганистан странам, включая Китай и Россию. Может быть такой резон и был у Вашингтона. Но только эффект, который жуткие кадры из кабульского аэропорта оказывают на весь мир, перевешивает всю эту логику. Кадры эти говорят вполне четко — «американцам верить нельзя», «американцы кинут», «на американцев надежды нет».

После чего Гужва призвал официальный Киев не ввязываться в антироссийские авантюры:

«Ни при каких обстоятельствах не стоит участвовать в провокациях, которые прорабатывает против России партия войны на Западе вместе с партией войны внутри Украины. Типа обострения в Донбассе для срыва «Северного потока — 2». Или отправки военных кораблей к берегам Крыма».

И то верно! А вот недавние предложения вице-премьера Украины, министра по делам «реинтеграции временно оккупированных территорий и перемещенных лиц» Алексея Резникова разместить на территории Украины американские ПВО в свете последних событий выглядят совсем уж причудливо. Но это — Украина. Так что не удивляемся.

1 Организация запрещена на территории РФ.