От Кабула до Киева: Альгис Микульскис о главном афганском уроке для Украины

После взятия Кабула талибами, ставшего возможным благодаря выводу из Афганистана американских войск, окончательно прояснилось отношение США к своим региональным союзникам: «Америка всегда бросит тебя, сынок!»
Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис провел параллели между Афганистаном и Украиной, мечтающей при поддержке Запада, и в первую очередь США, вернуть Крым и уничтожить республики Донбасса.
К украинской теме я обращусь чуть ниже. Потому что начать этот материал, по моему мнению, следует с последних известий, касающихся Афганистана и США, — «повестки», затопившей информационные ленты и имеющей к Украине пока что опосредованное отношение. Пока что…
Президент США Джо Байден обратился к «граду и миру» с объяснительной речью. Обратился, имея в «активах» собственную недоумевающую нацию, инфернальный ужас кабульского аэропорта, проклятья политических оппонентов и союзников по коалиции. Что же услышали «град и мир» из его уст? А услышали они вещи не просто удивительные, но в некотором роде даже сенсационные:
«Наша миссия в Афганистане никогда не была строительством нации, не должна была быть созданием объединенной, централизованной демократии. Наш единственный жизненно важный интерес в Афганистане остается тем же, что и был: предотвратить террористические атаки на Америку», — заявил Байден 16 августа.
Получилось, господин президент? Конечно, получилось! Нация — в вашем ее понимании — не построена. «Объединенной, централизованной демократии» как не было, так и нет. Правда, вопрос о предотвращении атак на Америку остается открытым. Как и вопрос о том, что вы там вообще тогда делали. И на что потратили почти 4000 жизней плюс больше триллиона долларов. С терроризмом боролись? Что-то говорит мне о том, что это было борьбой с ветряными мельницами, которую Штаты умудрились полностью слить.
Вспоминаю, как во время своего визита в Афганистан в 2017 году, во времена Дональда Трампа, тогдашний шеф Госдепа Рекс Тиллерсон обозначил цели американского военного присутствия в стране. Сказано это было на совместной пресс-конференции с президентом Ашрафом Гани. Тем самым, который на днях сбежал с поста, роняя награбленную наличность:
«Мы должны продолжать драться против «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) и других, чтобы они поняли, что им никогда не победить. Постепенно начнут все громче звучать голоса умеренных талибов, которые не хотят, чтобы они сами и их дети сражались вечно. Мы считаем, что нам удастся втянуть их в мирный процесс, который в конце концов откроет дорогу в правительство».
Тут остается только недоуменно пожать плечами и вернуться к Байдену, который, посетовав на то, что у прекрасно вооруженной и обученной американцами афганской армии не оказалось воли к победе, заключил:
«Ни год, ни пять лет, ни 20 лет нахождения американских военных в Афганистане не смогут исправить ситуацию».
Не смогут, согласен. И причина в том, что вы так и не смогли понять, в какой стране находились последние два десятилетия. Ваш наивный «общечеловеческий» подход к феодально-племенному обществу привел к позору и предательству — как союзников по коалиции, так и местных гражданских сателлитов.
А вот теперь самое время перейти к Украине.
Для начала — сообщение с украинского портала «24-ТВ»:
«На американской базе в Кабуле находятся 12 украинских военных. Родственники наших граждан говорят, что обзвонили уже все учреждения для эвакуации, а на связь вышло только посольство Украины в Таджикистане».
Вот так вот, хлопцы! Американцев на базе нет — их эвакуировали. А про остальных в количестве 40 душ забыли. Украинцы, румыны, грузины, болгары… Красноречивый список национальностей, не правда ли? Все как один — из стран, буквально молящихся на всемогущую, добрую и справедливую Америку.
При этом украинский самолет — это был коммерческий рейс — из Кабула тоже улетел, приняв на борт 72 иностранца и... только 8 соотечественников. Вот только оставшиеся на американской базе об этом рейсе даже не знали — их не оповестили ни свои, ни американцы.
Это лишь маленький штрих, свидетельствующий об огромной проблеме у тех, кто надеется на США как на Господа Бога. Вспомните Пятидневную войну — что происходило бы в аэропорту Тбилиси, не останови Россия свое наступление? То-то же!
А теперь давайте гипотетически представим: Владимир Зеленский, получив в ходе «Крымской платформы» гарантии международной и, прежде всего, американской поддержки любых своих начинаний, решает действовать. Сначала — громкий теракт или любая другая провокация в Крыму. И на фоне возникшей суеты — удар по республикам Донбасса.
На всякий случай напомню, что Россия во время недавних учений уже показала свою решимость военного ответа на подобные действия, и ведомство Сергея Лаврова передает дела ведомству Сергея Шойгу. При этом Афганистан являлся основным внеблоковым союзником НАТО с 2012 года, а Украина не является таковым до сих пор, хоть и очень этого хочет.
Очень кстати руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко высказался на тему афгано-украинских параллелей:
«У нас многие надеются, что если Украина получит такой статус, то США впишутся и будут нас спасать от Путина, не щадя живота своего. Однако трагедия Афганистана показывает, что если союзник не готов за себя сражаться, то американцы особо париться не будут».
Да что там скромный политолог… Даже такой одиозный украинский деятель, как Борислав Береза, на своей странице в Facebook не выдержал (стиль сохранен):
«Стремительная победа Талибана в Афганистане — это не только пощечина США и всему коллективному Западу, но пример для Украины того, что может произойти с государством, если нет общей идеологии, отсутствует поддержка власти и есть тотальная коррумпированность этой самой власти».
В общем, после прочтения некоторых украинских источников не может не создаться впечатления, что политические и медиаэлиты в Киеве несколько испуганы собственным пониманием произошедшего… Скажем, главный редактор газеты «Страна» Игорь Гужва прямо намекает:
«Много видел рассуждений на тему, как американцы, «кинув» своих кабульских подопечных, лихо закрутили многоходовку — обнулили свои траты на Афганистан, вывели оттуда силы (которые будут использованы на более приоритетных направлениях), оставили головную боль всем окружающим Афганистан странам, включая Китай и Россию. Может быть такой резон и был у Вашингтона. Но только эффект, который жуткие кадры из кабульского аэропорта оказывают на весь мир, перевешивает всю эту логику. Кадры эти говорят вполне четко — «американцам верить нельзя», «американцы кинут», «на американцев надежды нет».
После чего Гужва призвал официальный Киев не ввязываться в антироссийские авантюры:
«Ни при каких обстоятельствах не стоит участвовать в провокациях, которые прорабатывает против России партия войны на Западе вместе с партией войны внутри Украины. Типа обострения в Донбассе для срыва «Северного потока — 2». Или отправки военных кораблей к берегам Крыма».
И то верно! А вот недавние предложения вице-премьера Украины, министра по делам «реинтеграции временно оккупированных территорий и перемещенных лиц» Алексея Резникова разместить на территории Украины американские ПВО в свете последних событий выглядят совсем уж причудливо. Но это — Украина. Так что не удивляемся.
1 Организация запрещена на территории РФ.