Москва, 17 августа. Украина является истинным виновником крушения малайзийского «боинга» рейса MH17 в Донбассе. Об этом заявил политолог Владимир Корнилов.

Представители движения «Табилан» (организация признана террористической и запрещена в РФ) взяли под контроль весь Афганистан. Они потребовали передачу власти без участия переходного правительства.

Корнилов отметил, что на территории страны не идет никаких воздушных боев. Однако международные авиакомпании сразу порекомендовали не осуществлять перелеты над страной, чтобы избежать возможных трагедий.

Политолог напомнил, что на Украине в 2014 году было сбито несколько военных самолетов. Однако воздушное пространство так и не закрыли. По его словам, Киев даже не пытался предпринять попытки для предотвращения катастрофы с MH17. Ситуация с Афганистаном является ярким показателем того, кто виновен в крушении малайзийского «боинга».

«Киев не закрыл воздушное пространство до гибели MH17. Вот и задумайтесь, на ком вина за ту трагедию», — сказал эксперт.

Ранее технический эксперт Юрий Антипов указал на фатальную ошибку в отчете голландских следователей по делу Boeing MH17. Речь идет о странном маршруте «Малайзийских авиалиний».

Национальная служба новостей ранее сообщала, что Нидерланды могут выслать российскую пару из-за раскрытых подробностей по делу MH17. Власти возмутило молчание граждан, которое они хранили два года.