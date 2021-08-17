Стоматология «Менделеев»: лечитесь вместе со звездами



Лечиться в стоматологии вместе со звездами российского шоу-бизнеса? Легко! Сеть клиник «Менделеев» давно доказала, что европейский сервис доступен каждому.



Огромный выбор клиник в Москве и других городах — приятное преимущество современности. Однако такое разнообразие может заставить растеряться. Все медицинские учреждения хотят продемонстрировать свои сильные стороны, а о недостатках могут и умолчать. Зачем отпугивать потенциального клиента?



По этой причине многие пациенты до сих пор оказываются разочарованными. Некачественные материалы, накрутка цен и халатное отношение к здоровью людей — факторы, которые негативно влияют на отношение к современному медицинскому сервису.

Реально ли найти клинику высокого уровня с доступными ценами? Московская сеть стоматологий «Менделеев» — пример эффективного совмещения качественной бюджетной медицины и доходного бизнеса.

Стоматологическая клиника «Менделеев» /

Умная концепция

Генеральный директор 8 филиалов авторской стоматологии «Менделеев» Роман Игонин уверен: изначально хороший продукт обязательно будет востребован. Вложенные усилия окупятся, а число благодарных пациентов будет расти.



Для этого нужно быть честным с собой и клиентами, любить работу и делать ее так, чтобы люди возвращались и с радостью рекомендовали услуги близким. Это классические принципы, о которых многие забывают, делая акцент на финансовой стороне вопроса.



Именно поэтому «Менделеев» позиционирует себя как «умная» стоматология. Сюда обращаются селебрити: Александр Демидов, Регина Тодоренко, Александр Пашутин и многие другие стали обладателями шикарных улыбок. В клинике знают о составляющих первоклассного сервиса и готовы поделиться опытом.

Стоматологическая клиника «Менделеев» /

Простые истины

Невозможно создать качественный продукт без глубокого изучения и удовлетворения потребностей людей. Умная стоматология — это грамотное сочетание нескольких принципиальных факторов.



Открытость. В «Менделеев» у каждого пациента есть координатор, который с радостью поможет решить любой вопрос в удобное время. На ресепшне также доступен номер генерального директора, с которым можно свободно связаться. Открытые и доверительные отношения с людьми — неотъемлемая часть позитивного имиджа компании.



Юридическая ответственность. Специалисты ответственны за свою работу перед законом, это честно по отношению к пациенту. Таким врачам охотнее доверяют свое здоровье, зная, что они не подведут. Правовая защищенность выгодна для обеих сторон и гарантирует успешное лечение.



Прозрачное ценообразование. Навязывание лишних услуг и неправомерное завышение их стоимости приведет к конфликтам, оттоку пациентов и испорченной репутации. В «умной» стоматологии это недопустимо. Всем приятно владеть точной информацией о том, за что именно платишь. Честный подход к бизнесу — это отсутствие проблем с законом и процветание клиники.



Квалификация. Медики непрерывно совершенствуются, чтобы повышать мастерство. Стоматологи «Менделеев» обучаются прогрессивным методикам лечения и имплантации в Европе дважды в год. Зарубежные конференции, эффективное применение опыта иностранных коллег в работе — значимые составляющие успешной профессиональной деятельности. В клинике принимают только опытные специалисты со стажем от 5 до 35 лет.



Технологичность. Актуальные цифровые и IT-технологии, современное импортное оборудование и возможность online-взаимодействия облегчают и ускоряют работу стоматологов, а также увеличивают число довольных пациентов. Это подход будущего, который клиника успешно применяет уже сегодня.



Командная работа. Качественное лечение требует участия нескольких специалистов вне зависимости от сложности. Сработавшаяся команда с внушительным опытом найдет лучшее решение для любой ситуации. Каждый случай индивидуален и требует тщательного анализа профессионалов.



Статус. Далеко не каждая частная стоматология может войти в топ-10 клиник России, получить членство в европейской ассоциации стоматологов и стать чемпионом по протезированию. Компания первой освоила запатентованную технологию имплантации All-on-4 в Европе и успешно внедрила ее в РФ, а также организовала поставки имплантов напрямую от производителя и обрела надежных зарубежных партнеров. Это благоприятно отразилась на соотношении «цена — качество».



Лаборатория. Собственная зуботехническая лаборатория «Менделеев» — это 3D-технологии, контроль качества изделий, рекордные сроки изготовления и полное анатомическое соответствие индивидуальных дентальных конструкций. Результат — значительное снижение цен и расширенная гарантия на всю продукцию.



Внимательность. Внимание к пациенту — это не мягкие диваны и дизайнерский ремонт. Это умение выслушать, обеспечить максимальный комфорт в процессе лечения и сделать все возможное для достижения лучшего результата. Теплое и уважительное отношение выражается во всем: вкуснейшем кофе из швейцарской кофемашины, приветливости персонала и строгом соблюдении норм безопасности.



Территориальная доступность. Все филиалы «Менделеев» находятся рядом со станциями метро. До них удобно и быстро добираться из любого уголка Москвы. Пациенты экономят время, деньги и силы благодаря выгодному расположению клиник.

Все еще думаете, в какую стоматологию лучше обратиться? Больше не нужно мучиться с поисками подходящей столичной клиники. «Менделеев» — стоматология в Москве, которой можно доверять. Демократичные цены, открытость, сервис высокого уровня и масса реальных положительных отзывов на независимых рейтинговых площадках не оставят сомнений в выборе!

Стоматологическая клиника «Менделеев» /

Контакты клиники

Сайт: https://me-dent.ru/

Адрес:

Хорошевское шоссе, 17 (м. «Полежаевская»)

ул. Новослободская, 36/1с1 (м. «Новослободская»/«Менделеевская»)

Подсосенский пер., 28 (м. «Курская»)

Телефон: +7 (495) 545-45-48

Время работы: пн. — вс.: с 10:00 до 21:00, без перерывов и выходных