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Пилот разбившегося ИЛ-112В хотел уйти из профессии после похорон друга-летчика

  /   Обновлено: 17 августа 2021 14:31
Общество
Пилот разбившегося ИЛ-112В хотел уйти из профессии после похорон друга-летчика
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Потерпевшим крушение в Подмосковье самолетом Ил-112В управлял Герой России, заслуженный летчик-испытатель Николай Куимов. В последнее время он подумывал над тем, чтобы уйти из профессии. Об этом ФАН рассказал его друг — Евгений Лушников, военный летчик 1-го класса, летчик-испытатель 1-го класса, полковник.

Куимов и Лушников вместе окончили Центр подготовки летчиков-испытателей Государственного летно-испытательного центра имени В. П. Чкалова в 1989 году.

По словам собеседница ФАН, Куимов «был шикарным человеком и прекрасным испытателем». В последнее время хотел из уйти профессии.   

«Говорил ему: «Уходи». Коля — прекрасный человек. Меня любил. Шикарный был человек, прекрасный испытатель. Тихий, спокойный, добрый. Они должны были представлять новый самолет Ил-112В. Недавно были похороны нашего друга Андрея Лаптева, который на Су-34 работал. Он (Куимов. — Прим. ФАН) меня спросил: «Что мне делать — уходить или оставаться?» Я говорю: «Коля, нужно уходить красиво и шикарно — на взлете». Он сказал: «Хорошо, я подумаю». Не успел», — рассказал Лушников.

По предварительным данным, военно-транспортный самолет Ил-112В шел на посадку в аэропорту Кубинка, однако рухнул в лесном массиве за 1,5 км до взлетной полосы. Экипаж сделал все возможное, чтобы увести самолет от жилых домов. На борту транспортного самолета находился экипаж из трех человек — Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова и бортинженера-испытателя 1-го класса Николая Хлудеева

Герой Российской Федерации Анатолий Андронов в беседе с ФАН прокомментировал авиакатастрофу под Москвой.

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крушение ил-112в Куимов
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