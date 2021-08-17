Лавров объяснил суть контактов российской стороны с талибами

Калининград, 17 августа. Россия не собирается контактировать с террористическими группами в Афганистане, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел России объяснил суть контактов российской стороны с талибами. Лавров уточнил, что Россия не намерена контактировать с террористическими группами, однако у талибов имеется политический офис.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров впервые высказался по ситуации в Афганистане после того, как движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) установила контроль над территорией республики. По мнению российского министра, сейчас востребована работа РФ и Запада по урегулированию региональных кризисов.

1 Организация запрещена на территории РФ.