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Лавров объяснил суть контактов российской стороны с талибами

  /   Обновлено: 17 августа 2021 14:25
Политика
Лавров объяснил суть контактов российской стороны с талибами
flickr.com  /  МИД России

Калининград, 17 августа. Россия не собирается контактировать с террористическими группами в Афганистане, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел России объяснил суть контактов российской стороны с талибами. Лавров уточнил, что Россия не намерена контактировать с террористическими группами, однако у талибов имеется политический офис.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров впервые высказался по ситуации в Афганистане после того, как движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) установила контроль над территорией республики. По мнению российского министра, сейчас востребована работа РФ и Запада по урегулированию региональных кризисов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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