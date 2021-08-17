Подарок русской возлюбленной помог американцу найти редкий белый гриб

Москва, 17 августа. Американец отправился в поход за грибами с русскими друзьями и насобирал лисички на жарку. Подаренное подругой лукошко принесло удачу и Джейкоб нашел редкий в тех местах гриб.

Цель поездки — насобирать лисички для «легендарного русского блюда» — картошки, жаренной с грибами. Рецепт Джейкобу дала его российская возлюбленная и блогеру не терпелось испробовать его в деле, к тому же дома ждала своего часа молодая картошка.

Это была не первая поездка блогера в лес за грибами, поэтому друзья не стали подробно инструктировать его, как подготовиться к походу. Джейкоб надел штаны, высокие носки и куртку, побрызгался спреем от насекомых. С собой новоиспеченный грибник взял небольшой нож и бутерброды, чтобы подкрепиться. Елена вручила ему лукошко, которое должно было принести удачу. В лес двинулись ближе к обеду.

«Ближайшие два часа я наслаждался русскими полями, примерно через это время в поле зрения оказался березовый лес, куда мы направлялись», — поделился американец в своем блоге.

Джейкоб чувствовал себя опытным грибником, так как мог отличить съедобные грибы от ядовитых и знал правила сбора. Первое впечатление от процесса — скучно. Как только на горизонте появляется первый гриб, просыпается азарт. Так случилось и с американцем, он присмотрел полянку с лисичками и быстро наполнил корзинку. Уже собравшись покинуть дислокацию, Джейкоб приметил большой белый гриб. Как заядлый блогер, он первым делом сфотографировал находку, потом позвал товарища, чтобы выяснить, что именно он нашел.

«Вот так повезло, белый гриб, да посмотри, какой крупный, добавишь к картошке с лисичками, да так вкусно получится, «за уши не оторвать», — обрадовался приятель американца.

Россиянин добавил, что в этих лесах такие грибы — большая редкость. Джейкоб списал удачу на влияние лукошка. Находка так вдохновила блогера, что он был готов бродить по лесу в поисках другой полянки, но погода решила иначе. Пошел дождь, и приятели засобирались домой.

Джейкоб в качестве благодарности за приятно проведенное время пригласил друзей к себе в «русскую квартиру американца» и приготовил картофель с жареными лисичками по рецепту своей подруги.

На своем канале Джейкоб часто пишет о тех русских блюдах, которые он попробовал и даже научился готовить. Последнее время американец увлекся заготовками на зиму, особенно впечатлила его засолка огурцов.