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Подвергшемуся нападению сыну Пьехи повторно сделают энцефалограмму

  /   Обновлено: 17 августа 2021 14:19
Общество
Подвергшемуся нападению сыну Пьехи повторно сделают энцефалограмму
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov

Санкт-Петербург, 17 августа. Семилетний сын певца Стаса Пьехи Петр повторно пройдет энцефалограмму после нападения соседки по загородному коттеджу, сообщила ФАН экс-супруга артиста, модель Наталия Горчакова.

С пострадавшим в неприятном инциденте мальчиком по-прежнему продолжает работать психолог. Бывшая жена Пьехи надеется, что с их сыном все в порядке после случившегося.

Напомним, у близких певца случился конфликт с женой футбольного арбитра Ириной Безбородовой. По словам бывшей жены музыканта, ее сын проткнул карандашом надувной бассейн женщины, из-за чего та разозлилась, схватила ребенка за руку и швырнула его на землю. В итоге мальчика госпитализировали с ушибами и сотрясением мозга.

Против Безбородовой возбудили уголовное дело. Жену арбитра Владислава Безбородова подозревают в причинении легкого вреда здоровью сына Пьехи. Ранее ФАН выяснил новые подробности по этому уголовному делу.

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