Подвергшемуся нападению сыну Пьехи повторно сделают энцефалограмму

Санкт-Петербург, 17 августа. Семилетний сын певца Стаса Пьехи Петр повторно пройдет энцефалограмму после нападения соседки по загородному коттеджу, сообщила ФАН экс-супруга артиста, модель Наталия Горчакова.

С пострадавшим в неприятном инциденте мальчиком по-прежнему продолжает работать психолог. Бывшая жена Пьехи надеется, что с их сыном все в порядке после случившегося.

Напомним, у близких певца случился конфликт с женой футбольного арбитра Ириной Безбородовой. По словам бывшей жены музыканта, ее сын проткнул карандашом надувной бассейн женщины, из-за чего та разозлилась, схватила ребенка за руку и швырнула его на землю. В итоге мальчика госпитализировали с ушибами и сотрясением мозга.

Против Безбородовой возбудили уголовное дело. Жену арбитра Владислава Безбородова подозревают в причинении легкого вреда здоровью сына Пьехи. Ранее ФАН выяснил новые подробности по этому уголовному делу.