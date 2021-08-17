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Лавров: Москва готова реанимировать любые контакты с Евросоюзом

  /   Обновлено: 17 августа 2021 14:20
Политика
Лавров: Москва готова реанимировать любые контакты с Евросоюзом
flickr.com  /  МИД России

Калининград, 17 августа. После возвращения Крыма в состав Российской Федерации в 2014 году Евросоюз оборвал контакты с Москвой, однако Кремль готов их реанимировать, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Высказывание Лаврова о готовности к диалогу с ЕС прозвучало в время выступления в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта. Глава российского дипломатического ведомства подчеркнул, что официальный Брюссель в одностороннем порядке решил перечеркнуть составленный ранее график встреч на всех уровнях, в то время как Москва всегда была готова ему следовать.

«Мы сейчас готовы любые контакты возобновить», — отметил министр иностранных дел.

В ходе выступления в БФУ Сергей Лавров уделил много внимания сотрудничеству России со странами Запада. Как подчеркнул глава МИД РФ, сложившаяся в Афганистане ситуации еще раз подчеркивает необходимость для Брюсселя и Вашингтона сотрудничать с Москвой.

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Все новости / Политика / Лавров: Москва готова реанимировать любые контакты с Евросоюзом
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