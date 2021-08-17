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Специалисты приостановили работы на месте крушения Ан-26 на Камчатке

  /   Обновлено: 17 августа 2021 14:16
Происшествия
Специалисты приостановили работы на месте крушения Ан-26 на Камчатке
Пресс-служба МЧС России

Петропавловск-Камчатский, 17 августа. Вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на Камчатке неделю назад. На данный момент поисково-спасательная операция на месте происшествия приостановлена, рассказали ФАН в МЧС региона.

По данным ведомства, специалисты приступят к работам завтра, когда наступит светлое время суток.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение 12 августа. На борту находились 16 человек. Половина из них чудом выжила, двоих отправили в реанимацию, четверо не были травмированы.

Ранее ФАН сообщал, что спасатели извлекли тело четвертого погибшего при падении Ми-8 на Камчатке.

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