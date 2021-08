Что общего между Кабулом и Вашингтоном: очередной кровавый уик-энд в США

Пока весь мир наблюдает за плавно переходящим в паническое бегство уходом американских войск из Афганистана, у себя на родине граждане Соединенных Штатов демонстрируют завидный боевой дух и желание сражаться. Поскольку на территории Штатов не найти даже захудалого талиба достаточно проблематично (движение «Талибан»1 признано в РФ террористическим и запрещено), американцы используют принцип «бей своих, чтоб чужие боялись». Чужие, правда, уже не боятся, а своих остается все меньше.

Иллинойс

По сложившейся традиции обзор открывает Чикаго, который прочно удерживает звание криминальной столицы США. За минувшие выходные здесь были убиты восемь человек, а 56 получили ранения.

Перестрелка, разразившаяся среди бела дня в северо-западной части города, унесла жизнь семилетней девочки. Ее шестилетняя сестра находится в больнице с огнестрельным ранением, врачи оценивают ее состояние как критическое.

Sad.



7-year-old girl killed and sister ‘fighting for her life’ in Chicago shooting #NewsBreak https://t.co/2N6QsXTT9Y — regie ford (@regieford1) August 17, 2021

Полиция считает, что дети стали случайными жертвами разборок между бандами.

Мэр Лори Лайтфут в понедельник назвала перестрелку «бессмысленной и жестокой» и призвала к «войне против банд».

«Мы должны объявить войну этим убийцам и их сообщникам, и мы должны поддержать нашу полицию, поскольку они не оставляют камня на камне от поисков убийц, чтобы они могли предстать перед судом. Эти убийцы утратили свое право ходить среди нас как свободные люди, и мы не можем испытывать к ним сочувствия», — говорится в заявлении мэра Лайтфут.

Всего год назад мэр Лайтфут, поддержавшая движение Black Lives Matter, призывала лишить полицию финансирования и частично воплотила эти призывы в жизнь. Волна преступности, захлестнувшая город, не заставила себя долго ждать.

70-летняя пенсионерка стала жертвой двоих грабителей, которые расстреляли ее автомобиль на одном из городских перекрестков. На видео с камеры наблюдения видно, как двое мужчин подходят к стоящему на светофоре автомобилю и один из них в упор стреляет в водителя через боковое стекло.

После выстрела автомобиль срывается с места, но проехав некоторое расстояние раненая женщина врезается в препятствие, стоявшее на обочине. Пострадавшая была доставлена в больницу, где позже скончалась.

Ночью в пятницу полиции пришлось на два часа перекрыть участок шоссе 290 из-за перестрелки, которая унесла жизнь одного человека и отправила в больницу еще двоих.

Как минимум три человека были убиты в результате нескольких эпизодов стрельбы из проезжающих автомобилей — излюбленного приема американских стрелков.

Пенсильвания

В Филадельфии минувший уикэнд тоже стал жарким: пятеро убитых и 11 раненых. Самым опасным районом стали Кенсингтон, где в ходе двух перестрелок был убит один и ранены двое мужчин, и Тиога-Найстаун, в котором ранили двух женщин и застрелили 25-летнего мужчину.

#BREAKING: 25 y/o man shot multiple times and killed. Occurred at 9:08pm at 1500 Saint Luke’s Street. Police have not made any arrests @6abc pic.twitter.com/Bg2IX5Zyuv — Jaclyn Lee (@JaclynLeeTV) August 15, 2021

Три человека получили ранения в воскресенье результате стрельбы на Джадсон-стрит.

3 injured in a shooting near the 1800 block of Judson St in Philadelphia, Pennsylvania https://t.co/mNfMaTFVCT — Gun Violence Archive updates (@GunVAupdates) August 15, 2021

Полиция, как обычно, «пытается найти подозреваемых».

Но даже такие впечатляющие результаты выходных не принесли жителям города психологической разрядки: в понедельник волна насилия продолжила расходиться по городу.

Нью-Йорк

Власти Нью-Йорка, несмотря на действующие в штате суровые ограничения на владение оружием, не могут справиться с разгулом уличной преступности. Согласно предоставленной информации, здесь было почти так же «жарко», как в Кабуле — уличные стрелки убили или ранили 36 человек.

#BROOKLYNBEDLAM 36 people shot over weekend, 16 shot in 90 minutes! Kabul may have shootings but Roosevelt Houses just as bad! Witnesses call in massive shooting as drivebys along DeKalb Ave make Brooklyn a War Zone. https://t.co/XydXx3cPLW — #JusticeisComing (@SKeithPryor) August 16, 2021

В пятницу по меньшей мере 15 человек были убиты или ранены в ходе 11 инцидентов, связанных со стрельбой, что в два с половиной раза превысило прошлогодние показатели.

Неизвестные расстреляли двух человек, которые находились в припаркованном автомобиле. Сообщается, что жертвы остались в живых.

A cold-blooded attempted assassination in East New York, Brooklyn. Luckily, the two victims were not killed.



Your NYC police officers are searching for these gunmen to make sure another shooting like this doesn't happen. Contact @NYPDTips with any information. pic.twitter.com/lM5uqQXu1v — NYC PBA (@NYCPBA) August 13, 2021

В Бронксе неизвестный расстрелял 21-летнего мужчину. Согласно заявлению полиции, жертву выследили и убили. Ведется расследование.

Shooting in the Bronx.



The victim was dissing Smelly who was a close friend to Lil’ Tjay. This happened a day before Smelly’s birthday. ????????????#gang_hits pic.twitter.com/wgOJvwwlyH — Gang Hits (@GangHits) August 17, 2021

СМИ сообщают, что в воскресенье, 15 августа, всего в течение 90 минут в Бруклине и Квинс жертвами стрельбы стали 16 человек. Еще восемь человек получили ранения на вечеринке после того, как двое неизвестных открыли огонь по собравшимся людям. В результате трое мужчин и пять женщин были ранены.

Полицейское управление пытается установить личности предполагаемых стрелков и обращается к возможным свидетелям происшествия.

Last night eight people were shot in the Bedford Stuyvesant Section of Brooklyn’s Roosevelt Houses. Horrible incidents like these will not be tolerated. The NYPD is asking for the public’s assistance identifying the individuals responsible for this shooting. pic.twitter.com/o9Xwo8gB84 — Chief Rodney Harrison (@NYPDChiefOfDept) August 16, 2021

Миссури

Мэр Сент-Луиса Тишора Джонс сообщила, что ее 27-летняя беременная двоюродная сестра была одной из двух женщин, застреленных в Фергюсоне.

«Это беспокоит меня, потому что мы находимся в такой точке нашего общества, когда люди чувствуют, что единственный ответ — это пистолет. Есть больше ответов на решение наших проблем, чем стрелять друг в друга», — заявила в связи со случившимся мэр Джонс.

По имеющейся информации, полиция обнаружила тела двух женщин в возрасте около 20 лет в доме. Следователи полагают, что два человека вломились в жилье, после чего между ними и хозяйками произошла ссора. В какой-то момент один из мужчин достал пистолет и открыл огонь, убив двух женщин.

Полиция располагает фотографией подозреваемого, ведутся оперативные мероприятия.

Have you seen this man?



He is allegedly responsible for a homicide- shooting 2 women in Ferguson, killing them both. @saintlouismayor says one is her cousin.



Police are asking your help to locate him as he is currently at large. More details tonight at 9 @FOX2now pic.twitter.com/cWU6b2JwQM — Stephanie Rothman (@srothmantv) August 17, 2021

Техас

В Сан-Антонио мужчина расстрелял группу людей на парковке местного спортивного бара «Бум Бум» после того, как между ними возникли разногласия.

«Человек подошел к машине, взял оружие — длинноствольную винтовку — вернулся и расстрелял пятерых человек на стоянке», — сказал шеф полиции Сан-Антонио Уильям Макманус.

Возможно, они болели за разные бейсбольные команды, но, как бы то ни было, три человека теперь смогут смотреть бейсбол только с небес, а двоим и вовсе не до спорта — они находятся в больнице в критическом состоянии.

“The people who were killed here were good people, they didn’t deserve this,” Jason, a friend of the victims said.



Right now, family and friends are gathering to honor Danny, April and Mauro — victims of Sunday mornings shooting at Boom Boom Sports Bar. pic.twitter.com/pVhWvIqGfd — Alejandra Guzman (@AlejandraG_TV) August 16, 2021

Полиция арестовала стрелка. Им оказался некий 34-летний Дэниэл Барраган.

Джорджия

Полиция Джорджии и Южной Каролины расследуют три случая стрельбы, которые, как полагает следствие, в течение примерно трех часов были совершены одним и тем же человеком.

Все началось в городке Блайз, Джорджия, где неизвестный черный мужчина дважды выстрелил в 42-летнюю женщину, которая находилась в своем автомобиле.

Через некоторое время, предположительно, этот же человек ранил сотрудника семейного ресторана, расположенного в городе Ренс несколькими километрами далее по дороге.

Через три часа подозреваемый, как считает следствие, добрался до Гранитвиля в Южной Каролине, где вломился в дом. Вследствие этого был ранен мужчина, а 14-летний подросток — убит. Прибывшая полиция обнаружила на месте преступления 30-летнего Ларри Макки, которого смогли задержать местные жители.

30-year-old Larry Bernard McKie, Jr is in custody tonight in connection with today's shootings in Blythe, Wrens and Aiken. THE LATEST: https://t.co/MX1GtoC6LI pic.twitter.com/xBMq24TqO5 — Jared Eggleston (@JEgglestonWFXG) August 15, 2021

Следствие установило, что имеет отношение к стрельбе в Ренсе, сейчас выясняется его причастность к нападению в Блайзе и другим преступлениям.

Теннесси

Полицейское управление Мемфиса сообщает о шести убитых и одном раненом в результате шести случаев стрельбы, которые произошли в городе на выходных.

1 killed in a shooting near 3717 Robin Park Cir in Memphis, Tennessee https://t.co/yZkTpKKmcN — Gun Violence Archive updates (@GunVAupdates) August 17, 2021

Местные органы правопорядка отмечают рост количества убийств, которые происходят на улицах города.

Вашингтон

Правоохранители столичного округа сообщают о двух перестрелках и двух случаях поножовщины, случившихся за выходные. Данные о жертвах отсутствуют.

Another violent weekend in the District -- @LindseyMastis found six incidents reported. DETAILS on @7NewsDC right now pic.twitter.com/Nq8tO3Iqzs — Ashlie Rodriguez 7News (@Ashlie7News) August 16, 2021

Алабама

В Округе Джеферсон мужчина и его малолетняя дочь стали жертвами неизвестного стрелка в воскресенье. Они были убиты в собственном доме. Полиция ведет расследование.

LMPD: Juvenile girl, adult man killed in southwest Louisville double shooting - Wave3 / More stories at https://t.co/hkcunoILr5 https://t.co/PtcddXJLBc — NWSFD (@NWSFDdotcom) August 16, 2021

Это двойное убийство стало лишь одним из кровавых эпизодов, которые произошли в Луисвиле в течение выходных.

В тот же день три человека были найдены расстрелянными в своей машине. Двое из них были госпитализированы, однако один раненый скончался в больнице. Также в воскресенье был застрелен 24-летний местный житель.

По информации окружного полицейского управления, с начала года в округе Джеферсон дыло совершено 126 убийств. В том числе 18 убийств несовершеннолетних.

Висконсин

17-летний подросток погиб при стрельбе в Мэдисоне.

«В минувшие выходные мы узнали о трагическом и смертельном инциденте. Это была душераздирающая новость для всех нас. Хотя информация была очень ограниченной, помимо того, что сообщалось в новостях и в социальных сетях, сотрудники школьного департамента сосредоточены на разработке комплексного плана поддержки, чтобы помочь как студентам, так и сотрудникам получить услуги, в которых они нуждаются в это трудное время», — говорится в заявлении школьного департамента Мэдисона.

Согласно информации полицейского управления, погибший школьник был расстрелян из проезжавшего автомобиля, из которого неизвестные открыли огонь по участникам вечеринки.

17-Year-Old Dies Following Shooting Close To Madison Camp Randall Stadium https://t.co/wtaofEWyzJ — SocietyAlert (@SocietyAlert1) August 17, 2021

«Если вы присутствовали на вечеринке, знаете кого-то, кто это сделал, или у вас есть видеозапись вечеринки или событий, связанных с вечеринкой, пожалуйста, свяжитесь с детективами Мэдисон, мы хотим поговорить с вами», — заявила представитель полиции Пэйдж Валента.

Калифорния

Полиция Стоктона расследует пять случаев применения оружия, которые произошли в городе в течение выходных. В результате шесть человек, в том числе один несовершеннолетний, отправились на больничные койки.

1 injured in a shooting in Stockton, California https://t.co/UkxDyAW10p — Gun Violence Archive updates (@GunVAupdates) August 15, 2021

Многие американцы, судя по всему, вполне привыкли к столь высокому уровню насилия в США и связывают это с политикой действующей админристрации Белого дома.

«Уничтожение собственной страны всего за 7 месяцев — это большое достижение, но уничтожение другой страны всего за выходные — это просто нечто», — пишет один из пользователей Twitter о правлении Джо Байдена.

Destroying our own country in just 7 months is quite an achievement but destroying another country in just a weekend, at the same time, is just showing off ????#BidenDisaster #BidenMustResign — ???????? Heather ???????? (@Pilotwife0360) August 17, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.