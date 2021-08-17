Полковник Копыркин назвал эвакуацию американцев из Кабула «фантастическим бардаком»

Москва, 17 августа. США не смогли эвакуировать своих граждан из Афганистана из-за бардака в аэропорту Кабула. Об этом заявил заслуженный военный летчик России полковник в отставке Анатолий Копыркин.

По его словам, американцы не смогли организовать нормальную работу аэропорта, так как боялись применить силу в отношении людей, которые в панике штурмовали авиагавань, передает RT.

«Фантастический бардак. Смотрю новостные выпуски телевидения и поражаюсь. Такого беспорядка, чтобы во время выполнения полетов на взлетно-посадочной полосе находились сотни человек, прежде и представить себе не мог», — пояснил Копыркин.

Он также добавил, что американцы в Афганистане с самого начала боялись местных жителей, в то время как российские и советские солдаты всегда проявляли дружелюбие.

«Лично мне говорили многие: Вы, шурави, настоящие воины. С вами война была честная. А американцы — трусливые шакалы», — добавил Копыркин.

Ситуация в Афганистане ухудшилась после начала вывода из республики американских войск. Боевики радикального движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) провели масштабную наступательную операцию, в ходе которой взяли под свой контроль всю территорию страны. Накануне талибы объявили о захвате столицы Афганистана, после чего сотни афганцев прорвались в международный аэропорт Кабула. По меньшей мере пять человек стали жертвами стрельбы и давки на взлетно-посадочной полосе, передает «Утро.ру».

1 Организация запрещена на территории РФ.