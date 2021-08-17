Порвал брюки и пытался задушить: житель Саратовской области напал на полицейского

Балаково, 17 августа. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины. Житель улицы Вокзальной подозревается в насилии, примененном к представителю власти.



По данным следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, атаковал сотрудника ППС. Мужчина пытался задушить полицейского, оторвал ему погон и порвал форменные брюки.

«Не секрет, что в данном районе проживает достаточно много неблагополучного населения. Хорошо, что полицейский остался жив и не пострадал серьезно. Подозреваемому грозит серьезный срок — до десяти лет лишения свободы», — рассказал корреспонденту ФАН юридический консультант Валерий Трофимов.

Ранее в Саратове скончалась судья, арестованная за 37 коррупционных преступлений. У женщины была острая пневмония.