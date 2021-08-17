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Анна Семенович примерила свадебное платье в новом клипе

  /   Обновлено: 17 августа 2021 14:09
Шоу-бизнес
Анна Семенович примерила свадебное платье в новом клипе
Фото от пиар-директора Анны Семенович

Москва, 17 августа. Певица Анна Семенович выпустила романтический клип на песню «Хочу». Знаменитость появилась в образе феи-невесты.

Артистка посвятила эту работу всем, кто ищет и находит свою любовь. Сама певица призналась, что примерила свадебное платье в новом клипе неслучайно. Семенович таким образом хочет привлечь счастье в свою жизнь.

«Как известно, все во вселенной откликается так, как мы этого желаем и визуализируем. Это постоянная работа над собой, своим внутренним я. И я уверена, что очень скоро эта работа принесет свои положительные плоды как в мою жизнь, так в жизнь тех, кто посмотрит этот позитивный клип», — заявила 41-летняя певица.

Исполнительница рассчитывает, что ее клип принесет положительные плоды: кто-то обязательно захочет открыть свое сердце и признаться в чувствах. Клип — это персональный подарок для тех, кто верит в любовь и хочет быть счастливым, заключила звезда.

Анна Семенович старается тщательно скрывать свою личную жизнь. В начале года звезда все же рассказала поклонникам о своих переживаниях. Она рассталась с возлюбленным, с которым была вместе полтора года. Артистка, мечтающая стать мамой, сообщила, что в самом начале романа не была уверена в серьезности намерений спутника.

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