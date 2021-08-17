Несколько тысяч человек эвакуировали из-за лесного пожара на юго-востоке Франции

Париж, 17 августа. Тысячи человек эвакуированы из домов и кемпингов в департаменте Вар на юго-востоке Франции из-за сильного лесного пожара.

Вспыхнувший огонь распространился на площади 5 тыс. га. Пламя идет по горному массиву Мор и охватывает все больше площади на юго-востоке страны.

Сотни домов получили повреждения, пострадали три человека. Более 700 сотрудников экстренных служб продолжают ликвидировать возгорание. Спасатели эвакуировали уже несколько тысяч человек в департаменте Вар. Пожар разгорелся в коммуне Гонфарон и буквально за несколько часов охватил несколько сотен гектаров. Распространению огня способствовали сильный ветер и засуха.

Тем временем небо над Иерусалимом затянуло дымом от лесных пожаров, сообщал сайт 360tv.ru. Сотрудники МЧС потрясены масштабами пожара и говорят о необходимости международной помощи.