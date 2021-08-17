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Суд отправил под домашний арест обвиняемого экс-директора Ковровского завода
Происшествия
Суд отправил под домашний арест обвиняемого экс-директора Ковровского завода
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Владимир, 17 августа. Экс-руководитель Ковровского электромеханического завода обвиняется в злоупотреблении полномочиями. На время следствия фигурант будет находиться под домашним арестом.

По версии правоохранителей, преступление было совершено в 2019 году. Обвиняемый воспользовался должностным положением и совершил противозаконные действия.

Предприятию был нанесен ущерб почти на 30,5 миллиона рублей. Если вина бывшего директора будет доказана, он может получить до десяти лет колонии.

Уголовное дело по аналогичной статье было возбуждено против экс-прокурора Новосибирска. Он не только вмешивался в работу правоохранителей, но и способствовал даче ложных показаний, считают в СК.

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арест завод злоупотребление полномочиями
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