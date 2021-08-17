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Адвокат Костюшкина рассказал об итогах заседания по иску певца к Монеточке

  /   Обновлено: 17 августа 2021 13:58
Шоу-бизнес
Адвокат Костюшкина рассказал об итогах заседания по иску певца к Монеточке
 /  Фото предоставлены организаторами концерта

Екатеринбург, 17 августа. Заседание по иску экс-солиста «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина к певице Монеточке прошло в суде Екатеринбурга, сообщил ФАН адвокат артиста Роман Лалаян.

Иск рассматривают в столице Урала, поскольку именно там прописана Монеточка, а заявление подается по месту регистрации ответчика. По словам Лалаяна, из-за неявки певицы или ее представителей суд отложил рассмотрение дела до 2 сентября.

«Они все документы получили: и наше исковое, и судебную повестку. Но суд для соблюдения принципов состязательности процесса решил отложить судебное заседание», — пояснил адвокат Костюшкина в комментарии ФАН.

Если Монеточка или ее представители не появятся в суде 2 сентября, заседание пройдет без них. Это не помешает суду рассмотреть иск по существу.

Напомним, Костюшкин обвинил певицу в плагиате из-за ее песни «Мама, я не зигую». Экс-солист дуэта «Чай вдвоем» увидел в треке Монеточки сходство со своим хитом «Женщина, я не танцую».

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суд костюшкин монеточка
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