В реалити-шоу «Пацанки» возвращается гуру этикета Татьяна Полякова

На канале «Пятница!» скоро стартует шестой сезон реалити-шоу «Пацанки», он ознаменуется возвращением в Школу Леди гуру этикета Татьяны Поляковой, стало известно ФАН.

В новом сезоне соберется «золотой» состав преподавателей — Лаура Лукина, Мария Третьякова и Полякова, чье возвращение ждали многие поклонники «Пацанок».

«Гениальный класс! — сказала Полякова. — Новые пацанки — это событие. Шанс, полученный этими целеустремленными, молодыми, красивыми и харизматичными девушками — драйв! Незаурядные герои, встретившиеся в одном проекте. Искры, огонь и — до слез!»

Полякова — эксперт по светскому и деловому общению, владелица единственной сертифицированной школы хороших манер в княжестве Монако, а также консультант первых лиц государств и списка Forbes по этикету и коммуникациям.

«Леди для меня — не промоутер бьютификации и не рупор услуг товаров, — призналась она. — И не самовлюбленный коллекционер фолловеров. Леди для меня — человек поступков. Заботы о тех, кому помощь нужна. Леди — энергичный и харизматичный персонаж с насыщенным расписанием между работой и учебой».

Пресс-служба телеканала «Пятница!» /

Гуру этикета была наставницей в трех из пяти предыдущих сезонов «Пацанок» и запомнилась телезрителям как большой эмпатией к героиням, так и любовью к своей профессии.

«Дети — это не проект для поступлений на кредитную карточку, не слабость, а сила, безоговорочная любовь и миссия, — пояснила Полякова. — Я за то, чтобы дети были здоровы, ухожены и образованны. Не бывает неуспешных детей, бывают родители, за которых стыдно. Стыдящиеся родителей дети — моя боль».

По словам эксперта по светскому и деловому общению, даже из голодных и забытых в гнезде птенцов вырастают очень сильные птицы.

«И мое напутствие этим птицам: следить за своими разбитыми заброшенными гнездами и непременно спикировать к гнезду в момент, когда их родителям нужна помощь, — отметила Полякова. — Таких птиц я вижу на небосклоне всех шести сезонов проекта!»

Напомним, что героинями «Пацанок» являются девушки с непростыми судьбами, приходящие на данный проект избавиться от дурных зависимостей и изменить свою жизнь.

Им во многом помогают кураторы, психологи и преподаватели Школы Леди, которые на время реалити-шоу становятся для девочек чуть ли не членами их семьей. Новый сезон «Пацанок» начнется на телеканале «Пятница!» в сентябре.

Ранее стало известно, что канал «Суббота!» начал показ популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь».