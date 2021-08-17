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Путин обсудил операторов ЖКХ с главой Ивановской области

  /   Обновлено: 17 августа 2021 13:55
Экономика
Путин обсудил операторов ЖКХ с главой Ивановской области
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Иваново, 17 августа. Глава государства провел встречу с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским, где обсудил развитие региона.

Президент россии Владимир Путин выслушал позицию Воскресенского по инфраструктурным кредитам на модернизацию теплосетей и улучшение работы операторов ЖКХ. Губернатор объяснял необходимость отложить решение проблемы и ссылался на «разный опыт» других регионов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Я это всё знаю. Но имея в виду, что и Вы об этом наверняка знаете и можете предусмотреть возможные ошибки, не допускать их, надо это делать, надо этим заниматься», — ответил Путин.

Вознесенский заверил, что необходимая работа проводится и местная администрация проведет требуемые расчеты.

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