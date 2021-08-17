Следком возбудил уголовное дело по факту крушения Ил-112В в Подмосковье

Москва, 17 августа. Уголовное дело после авиакатастрофы в Московской области с самолетом Ил-112В возбудили по статье о нарушении правил безопасности.

Военно-транспортный самолет Ил-112В упал в Подмосковье в районе аэропорта Кубинка 17 августа. Согласно оперативным данным, воздушное судно потерпело крушение в момент захода на посадку. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Об этом журналистам сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

Экипаж самолета увел воздушный транспорт как можно дальше от жилых домой. Ил-112В рухнул в районе лесополосы, после чего взорвался. На борту находились три человека, один из них Герой России Николай Куимов. По предварительной информации, мужчины погибли на месте. Разбившийся самолет должен был «выступать» на авиафоруме «Армия 2021» в Жуковском.