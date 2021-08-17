Политолог Простаков объяснил, зачем «Талибан» объявил всеобщую амнистию

Для эффективного управления Афганистаном необходимы профессионалы, чиновники — одна из таких важных групп, рассказал ФАН эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Всеобщая амнистия

«Талибан»1 (организация запрещена на территории РФ) объявил всеобщую амнистию, в том числе для правительственных чиновников. Об этом сообщает французское агентство AFP.

«Вы можете вернуться к своей повседневной жизни с полной уверенностью», — приводит агентство заявление представителей движения.

Статус-кво

Сергей Простаков полагает, что не следует считать новых правителей Афганистана недальновидными людьми с сиюминутными задачами. Они уже владели страной до вторжения американской коалиции и вернулись к прежнему статусу. Для эффективного управления Афганистаном необходимы профессионалы, чиновники — одна из таких важных групп. Безусловно, трудно ожидать полного сохранения статуса-кво для них или отсутствия в дальнейшем преследований отдельных представителей. Но в целом нужные новой власти люди с необходимыми компетенциями будут активно использоваться во всех сферах жизни страны.

Global Look Press / PPI/Keystone Press Agency

«Талибы поступают сейчас подобно многим другим радикалам, приходившим к власти в разных странах. Время репрессий, очевидно, еще настанет, но сейчас новым хозяевам Афганистана необходимо минимально организовать жизнь миллионов людей после многолетней разрушительной войны. Во многом благодаря бездарности и жадности прошлой власти боевики прошли по Афганистану быстрым победным маршем после вывода западного контингента. Разумеется, не обошлось и без переходов на их сторону представителей местных и государственных элит», — пояснил Сергей Простаков.

По его словам, теперь пришедшему к власти движению предстоит доказывать, что справедливость и порядок, с которыми их стало связывать население Афганистана на фоне беззакония и насилия со стороны прежних правителей и американской администрации, действительно им присущи. Из прежнего опыта можно заключить, что талибы попытаются заняться жизнью страны.

«А вот дальнейшие внешнеполитические шаги — это скорее загадка, причем не только из-за внешних обстоятельств, но и из-за позиций различных фракций уже внутри «Талибана», — заключил Сергей Простаков.

Global Look Press / Ajmal Kakar/XinHua

Несколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в стране резко обострилась. Талибы начали наступление на крупные города и быстро захватили все пограничные переходы. В воскресенье мятежники уже вошли в президентский дворец.

Глава республики Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса «Талибана» Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена.

В ближайшее время прояснится новая форма правления. На переходное правительство «Талибан» не согласен.

1 Организация запрещена на территории РФ.