Киевский эксперт предрек Украине перебои с отоплением из-за низких запасов газа

Если предстоящая зима на Украине будет холодной, то промышленные потребители и население могут столкнуться с ограничениями поставок газа из-за низких запасов в хранилищах. Об этом в интервью ФАН заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Украины Дмитрий Марунич, комментируя сокращение запасов голубого топлива в своей стране на 30% по сравнению с прошлогодними объемами.

«Это статистика — спорить с ней глупо, это так и есть. Предыдущие зимы были теплыми, за счет этого Украина выходила из отопительного сезона с рекордными запасами газа. Поэтому в 2021 году даже не было предусмотрено средств, чтобы закачивать импортный газ», — рассказал собеседник агентства.

Эксперт отметил, что из 17,6 млрд кубометров газа, которые сегодня находятся в подземных хранилищах, лишь около 4 млрд кубов могут быть использованы для внутренних потребностей.

«Все остальное — это газ нерезидентов, технологический газ, газ «поставщика последней надежды», который нужно там сохранять. И это все создает риски для прохождения отопительного сезона украинскими потребителями, прежде всего. Расчет был на то, что закачают порядка 3 миллиардов кубометров украинского газа и на этом как-то все разрешится — с надеждой на теплую зиму, примерно такую, как были предыдущие», — пояснил Марунич.

Федеральное агентство новостей /

Собеседник ФАН подчеркнул, что сегодня Украина располагает, помимо 4 млрд кубов в хранилищах, объемами внутренней добычи газа в размере примерно 8 млрд кубометров. При этом за прошлый осенне-зимний период в стране было израсходовано около 13 млрд кубометров.

«Это прямо впритык, поэтому нужно накапливать ресурсы в хранилищах. Но на их импорт средства не были предусмотрены. Если зима окажется холодной, ситуация будет развиваться плохо. Будут ограничения, как при Петре Порошенко, когда в марте похолодало и кратковременно ограничили снабжение сначала промышленным потребителям... В общем, риски, конечно, есть: если зима будет холодной, при таких запасах могут быть проблемы — это очевидно», — резюмировал эксперт.

По данным «Укртрансгаза», на 15 августа общие запасы газа (включая чужой) на Украине составляли 17,6 млрд кубометров сырья — 57% от возможного объема. К аналогичной дате прошлого года этот показатель был равен 23,8 млрд кубометров, что составляло 77,1% от емкости хранилищ.