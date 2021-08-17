Центробанк РФ повысил официальный курс доллара на 18 августа

, 17 августа. Официальный курс доллара повышен, а евро — понижен, следует из данных Банка России.

Так, курс американской валюты с расчетами «завтра» вырос на 8,33 копейки и составил 73,4753 рубля за доллар. Тем временем евро потерял 2,68 копейки и составил 86,4804 рубля за единицу валюты.

Стоимость бивалютной корзины с расчетами «завтра» составила 79,3276 рубля.

К концу текущего года курс доллара может опуститься до 65 рублей за единицу, уверен директор по анализу финрынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.