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Курс нацвалюты Афганистана упал до рекордного минимума

  /   Обновлено: 17 августа 2021 13:51
Экономика
Курс нацвалюты Афганистана упал до рекордного минимума
pixabay.com  /  user:1966666

Кабул, 17 августа. Национальная валюта Афганистана обвалилась до рекордного минимума, сообщает агентство Bloomberg.

Курс афгани снизился во вторник на 1,7%. Стоимость нацвалюты государства добралась до отметки в 83,5013 единицы за доллар, пишет Forbes со ссылкой на данные агентства.

Валюта Афганистана продолжает терять в цене четвертый день подряд. Рекордные минимумы она показывает на фоне происходящего в стране переворота. Издание сообщает, что исполняющий обязанности главы Центрального банка Аджмал Ахмади покинул Афганистан вслед за президентом и другими чиновниками.

Эксперты обсудили события в государстве в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот». Во многом виновата политика Запада, считают участники прямого эфира.

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афганистан курс валюта
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