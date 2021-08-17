Курс нацвалюты Афганистана упал до рекордного минимума

Кабул, 17 августа. Национальная валюта Афганистана обвалилась до рекордного минимума, сообщает агентство Bloomberg.

Курс афгани снизился во вторник на 1,7%. Стоимость нацвалюты государства добралась до отметки в 83,5013 единицы за доллар, пишет Forbes со ссылкой на данные агентства.

Валюта Афганистана продолжает терять в цене четвертый день подряд. Рекордные минимумы она показывает на фоне происходящего в стране переворота. Издание сообщает, что исполняющий обязанности главы Центрального банка Аджмал Ахмади покинул Афганистан вслед за президентом и другими чиновниками.

Эксперты обсудили события в государстве в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот». Во многом виновата политика Запада, считают участники прямого эфира.