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Лавров: «Северный поток — 2» практически готов

  /   Обновлено: 17 августа 2021 14:55
Политика
Лавров: «Северный поток — 2» практически готов
ФБА «Экономика сегодня»

Калининград, 17 августа. Строительство трансбалтийского газопровода «Северный поток — 2» практически завершено, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

О готовности «СП-2» Лавров заявил в ходе выступления перед студентами и преподавателями Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Глава российского международного ведомства подчеркнул, что строительство дошло «практически до последней мили».

Также в рамках выступления в БФУ Сергей Лавров прокомментировал грядущие выборы в Госдуму. По его словам, есть основания полагать, что некоторые иностранные государства могут усомниться в их итогах, однако Москва пресечет любые попытки вмешательства в свои внутренние дела.

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Сергей Лавров россия северный поток — 2
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