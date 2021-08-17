Лавров: «Северный поток — 2» практически готов

Калининград, 17 августа. Строительство трансбалтийского газопровода «Северный поток — 2» практически завершено, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

О готовности «СП-2» Лавров заявил в ходе выступления перед студентами и преподавателями Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Глава российского международного ведомства подчеркнул, что строительство дошло «практически до последней мили».

Также в рамках выступления в БФУ Сергей Лавров прокомментировал грядущие выборы в Госдуму. По его словам, есть основания полагать, что некоторые иностранные государства могут усомниться в их итогах, однако Москва пресечет любые попытки вмешательства в свои внутренние дела.