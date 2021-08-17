Талибы объявили о временной приостановке вылетов всех самолетов из аэропорта Кабула

Кабул, 17 августа. Вылеты всех самолетов из аэропорта Кабула в Афганистане временно приостановлены, заявили талибы.

Талибы объявили о приостановке всех вылетов из международного аэропорта Кабула 17 августа, передает телеканал Sky News Arabia. Отряды «Талибана»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) подошли вплотную к воздушной гавани столицы Афганистана, сообщает «Аль-Джазира».

Несколько выстрелов в воздух было произведено талибами для разгона собравших в районе аэропорта людей. Движение «Талибан» признано террористической организацией решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года.

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов 17 августа проводит встречу с талибами в Кабуле. С представителями движения планируется обсудить вопросы обеспечения безопасности российского посольства.

1 Организация запрещена на территории РФ.