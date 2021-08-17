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Верность традициям: почему США предали народ Афганистана
Ближний Восток
Верность традициям: почему США предали народ Афганистана
ТАСС  /  Handout - Government Produced / AP

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин содержательно, точно определил американский исход из Афганистана, как крах внешней политики Белого дома.

Впрочем, такое развитие событий было вполне ожидаемым и прогнозируемым: США никогда не ставили интересы других выше своих, даже если для этого нужно было предать близкого союзника. Но то, что весь мир увидел в Афганистане, превзошло даже самые смелые ожидания.

Это действительно крах. Несостоятельность страны, которая считает себя мировым гегемоном. И не только поражение в Афганистане, но и провал везде, где в настоящее время находятся американские военные, дипломаты или торговцы. Это конец доверия как к самому Вашингтону, так и к образу жизни, навязываемому Белым домом всему миру, к его «демократическим ценностям».

Верность традициям: почему США предали народ Афганистана
ТАСС  / JALIL REZAYEE / EPA

Пусть это пока не столь явно видно в других странах, которые усиленно опекаются США или захвачены американскими военными, но процесс запущен. Это видно и в леденящих душу кадрах падения афганцев, которым не хватило места в улетающих американских самолетах, где они в последней надежде спастись, цеплялись за шасси и створки люков. Ничто другое так бы не смогло визуализировать сущность американской внешней политики, как эти несчастные люди, разбившиеся в кабульском аэропорту.

В своем поспешном заявлении президент США Джо Байден, оправдывая действия вооруженных сил, срочно покидающих Афганистан, продемонстрировал абсолютное пренебрежение к проблемам миллионов афганцев. «У нас все хорошо, цели достигнуты». А после нас хоть потоп.

Верность традициям: почему США предали народ Афганистана
ТАСС  / JALIL REZAYEE / EPA

Однако Америка позволила себе еще и ограбить Афганистан, заблокировав активы национального Центрального банка, хранящиеся на территории США. Речь идет о 10 миллиардах долларах. Разорив Афганистан бомбежками, засадив опиумными плантациями, взрастив там международные террористические организации, Вашингтон не постеснялся просто забрать деньги, доставленные на хранение в США. Как мелкий жулик, не чурающийся прикарманить то, что ему доверили сберечь.

Важно понять, что выстроенная Соединенными Штатами мировая финансовая система, опирающаяся на военную и экономическую мощь Пентагона, дошла до такого состояния, когда национальные экономики могут полностью находиться в зависимости от Вашингтона. С помощью этого инструмента Белый дом формирует напряжение вокруг тех стран, которые представляют для него опасность, вовлекая в процесс соседние слабые государства, предварительно лишив их политической и экономической самостоятельности.

Верность традициям: почему США предали народ Афганистана
ТАСС  / JALIL REZAYEE / EPA

Для России такой «соседней территорией», откуда создается «напряжение на флангах», безусловно, является Украина с ее вялотекущим конфликтом в Донбассе, для Китая — это Тайвань. После произошедшего в Афганистане становится очевидно, что будет происходить в Киеве и Тайбэе.

Нет смысла говорить, что «власти Киева должны понять…», ибо ясно и так, что все прекрасно понимают, но факторы личной заинтересованности никогда не позволят им пойти на разрыв отношений с кураторами из Вашингтона. Примерно то же самое происходит и на Тайване. И уже нет никаких сомнений в том, что мест в самолетах, как показал Кабул, всем не хватит.

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Все новости / Ближний Восток / Верность традициям: почему США предали народ Афганистана
алексей суконкин
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