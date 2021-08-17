Верность традициям: почему США предали народ Афганистана

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин содержательно, точно определил американский исход из Афганистана, как крах внешней политики Белого дома.

Впрочем, такое развитие событий было вполне ожидаемым и прогнозируемым: США никогда не ставили интересы других выше своих, даже если для этого нужно было предать близкого союзника. Но то, что весь мир увидел в Афганистане, превзошло даже самые смелые ожидания.

Это действительно крах. Несостоятельность страны, которая считает себя мировым гегемоном. И не только поражение в Афганистане, но и провал везде, где в настоящее время находятся американские военные, дипломаты или торговцы. Это конец доверия как к самому Вашингтону, так и к образу жизни, навязываемому Белым домом всему миру, к его «демократическим ценностям».

ТАСС / JALIL REZAYEE / EPA

Пусть это пока не столь явно видно в других странах, которые усиленно опекаются США или захвачены американскими военными, но процесс запущен. Это видно и в леденящих душу кадрах падения афганцев, которым не хватило места в улетающих американских самолетах, где они в последней надежде спастись, цеплялись за шасси и створки люков. Ничто другое так бы не смогло визуализировать сущность американской внешней политики, как эти несчастные люди, разбившиеся в кабульском аэропорту.

В своем поспешном заявлении президент США Джо Байден, оправдывая действия вооруженных сил, срочно покидающих Афганистан, продемонстрировал абсолютное пренебрежение к проблемам миллионов афганцев. «У нас все хорошо, цели достигнуты». А после нас хоть потоп.

ТАСС / JALIL REZAYEE / EPA

Однако Америка позволила себе еще и ограбить Афганистан, заблокировав активы национального Центрального банка, хранящиеся на территории США. Речь идет о 10 миллиардах долларах. Разорив Афганистан бомбежками, засадив опиумными плантациями, взрастив там международные террористические организации, Вашингтон не постеснялся просто забрать деньги, доставленные на хранение в США. Как мелкий жулик, не чурающийся прикарманить то, что ему доверили сберечь.

Важно понять, что выстроенная Соединенными Штатами мировая финансовая система, опирающаяся на военную и экономическую мощь Пентагона, дошла до такого состояния, когда национальные экономики могут полностью находиться в зависимости от Вашингтона. С помощью этого инструмента Белый дом формирует напряжение вокруг тех стран, которые представляют для него опасность, вовлекая в процесс соседние слабые государства, предварительно лишив их политической и экономической самостоятельности.

ТАСС / JALIL REZAYEE / EPA

Для России такой «соседней территорией», откуда создается «напряжение на флангах», безусловно, является Украина с ее вялотекущим конфликтом в Донбассе, для Китая — это Тайвань. После произошедшего в Афганистане становится очевидно, что будет происходить в Киеве и Тайбэе.

Нет смысла говорить, что «власти Киева должны понять…», ибо ясно и так, что все прекрасно понимают, но факторы личной заинтересованности никогда не позволят им пойти на разрыв отношений с кураторами из Вашингтона. Примерно то же самое происходит и на Тайване. И уже нет никаких сомнений в том, что мест в самолетах, как показал Кабул, всем не хватит.