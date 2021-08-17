Лавров впервые высказался по ситуации в Афганистане после смены власти

Калининград, 17 августа. Необходимость взаимодействия России и Запада появилась после вывода американских войск из Афганистана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел России впервые высказался по ситуации в Афганистане после смены власти. По словам Лаврова, сейчас актуальна работа РФ и Запада по урегулированию региональных кризисов.

«Это вновь проявилось весьма и весьма ярко на фоне обвала ситуации в Афганистане после спешного ухода США и НАТО», — сказал министр иностранных дел на встрече в Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта.

Ранее представители движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) взяли под контроль территорию Афганистана. Также талибы объявили общую амнистию для всех афганских госслужащих.

1 Организация запрещена на территории РФ.