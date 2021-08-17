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Самолет Ил-112 разбился в Подмосковье. События дня

  /   Обновлено: 17 августа 2021 14:03
ФАН-ТВ

Транспортный самолет Ил-112 разбился в Подмосковье

Крушение самолета Ил-112В произошло во время тренировочного полета при заходе на посадку в подмосковном аэропорту Кубинка. Об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации. Для выяснения причин произошедшего будет создана комиссия. Среди основных версий катастрофы называются отказ техники и ошибка пилотов. Экипаж опытного транспортного самолета, по предварительным данным, погиб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. За штурвалом был летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов.

Тело афганца нашли в шасси вылетевшего из Кабула самолета

Самолет Ил-112 разбился в Подмосковье. События дня
Pr Scr youtube.com  / Dignity TV

В стойке шасси американского военно-транспортного самолета авиатехники обнаружили человеческие останки. Житель Афганистана привязал себя к воздушному судну в надежде сбежать из страны, захваченной талибами. Труп нашли, когда самолет сделал вынужденную остановку из-за возникших неполадок по пути из Кабула в Соединенные Штаты. Уже несколько тысяч афганцев спешно покинули родную страну после того, как власть перешла в руки террористической организации. Накануне самолет ВВС США вывез из Афганистана в Катар сразу 640 человек. Однако не все смогли попасть на «счастливый рейс». Афганские СМИ распространили кадры того, как с американского «небесного грузовика», вылетающего из Кабула, падают люди, которые пытались улететь, зацепившись за шасси.

Турция завершает строительство стены на границе с Ираном

Самолет Ил-112 разбился в Подмосковье. События дня
twitter.com  / Пресс-служба Минобороны Турции

Строительство бетонной стены турецко-иранской границе близится к завершению. Анкара ускорила возведение заслона длиной 63 километра в восточной провинции Ван в связи с угрозой наплыва афганских беженцев. С приходом талибов к власти в Афганистане количество нелегальных мигрантов растет в геометрической прогрессии. По разным оценкам, в Турции уже находятся 800 тысяч граждан Афганистана, с каждым днем их число увеличивается. Еще в прошлом году на границе остановили около 105 тысяч беженцев. Новый «бастион» должен защитить республику не только от нелегалов, но и от набегов боевиков.

«Победа» готова летать в Египет с конца октября

Самолет Ил-112 разбился в Подмосковье. События дня
ptz-trans.ru  / 

Российский авиаперевозчик «Победа» готов к перелетам в Египет. Предположительно, компания начнет выполнять рейсы в этом направлении в конце октября. Об этом заявил гендиректор «Победы» Андрей Калмыков. С конца августа российские авиакомпании намерены выполнять 15 рейсов в Египет еженедельно. Речь идет о перелетах в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Россия возобновила авиасообщение с египетскими курортами с 9 августа после вынужденной шестилетней паузы. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

 

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Все новости / ФАН-ТВ / Самолет Ил-112 разбился в Подмосковье. События дня
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