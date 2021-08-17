Топ-5 авиакатастроф, которые попали на видео

Российский опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в Подмосковье. Авария произошла во время тренировочного полета, все члены экипажа (три человека) погибли.

Очевидцам удалось снять момент крушения. На кадрах видно, как у самолета горит двигатель.

ФАН собрал топ-5 страшных авиакатастроф, которые попали на видео.

Катастрофа Су-27 во Львове

Одна из самых страшных авиакатастроф произошла 7 июля 2002 года. Скниловская трагедия — именно такое название получила катастрофа во время празднования 60-летия 14 авиационного корпуса Воздушных сил Украины.

Завершая фигуру высшего пилотажа, истребитель Су-27УБ обрушился на толпу зрителей. В результате погибли 77 человек, в том числе 28 детей, еще около 250 человек пострадали.

Катастрофа ATR 72 в Тайбэе

Самолет авиакомпании TransAsia Airways рухнул в реку в столице Тайваня. Катастрофа произошла 4 февраля 2015 года. На борту находились 58 человек, из которых выжили только 15.

Самолет ATR 72 после взлета из аэропорта Taipei Songshan Airport задел мост, после чего упал в реку Цзилун. Он направлялся на острова на архипелаге Цзиньмэнь.

Момент падения попал на видеорегистраторы проезжающих по шоссе автомобилей.

Катастрофа Boeing 737 в Ростове-на-Дону

Самолет авиакомпании Flydubai рухнул в условиях плохой видимости ночью 19 марта 2016 года. На борту лайнера находилось 62 человека, 7 из которых были членами экипажа, — все погибли. Около двух часов самолет кружил над городом из-за сложных погодных условий, во время повторного захода на посадку он врезался во взлетно-посадочную полосу. Шансов выжить не было ни у кого.

Катастрофа Convair CV-340 в Претории

10 июля 2018 года неподалеку от столицы ЮАР, в Претории, упал самолет Convair CV-340 авиакомпании Martin’s Air Charter. Одному из пассажиров удалось снять этот момент на телефон. В трехминутном ролике можно увидеть самые первые минуты удара самолета о землю.

В катастрофе погибли 2 человека, 22 были ранены.

Катастрофа С-130 Hercules в штате Джорджия

Крушение американского военного транспортника С-130Н Hercules в штате Джорджия произошло 2 мая 2018 года. Катастрофу зафиксировала камера на автостоянке.

С-130Н Hercules выполнял тренировочный полет, в результате которого самолет рухнул на шоссе. Все находившиеся на борту (девять человек) военно-транспортного самолета погибли.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что первый полет нового российского «самолета судного дня» запланирован на 2023 год.