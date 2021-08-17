Мощные ливни с новой силой ударят по Краснодарскому краю и его курортам

Кубань еще не успела оправиться от последствий катастрофических ливней, которые обрушились на регион. Продолжается оценка ущерба, нанесенного стихией.

При этом на регион идут новые дожди, которые тоже могут изрядно подпортить отдых на черноморском побережье, а жителям региона — принести материальные потери. Подробности ФАН рассказал начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ Краснодарского края «Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Александр Колесник.

«Пока мы похвастаться ничем не можем. Повышение температуры будет. Осадки будут практически ежедневно в горной части края, локальные осадки возможны и на других территориях. Но чаще днем, а вечера будут без дождей», — сказал Александр Колесник.

Но такому мягкому прогнозу синоптиков жителям Кубани радоваться не стоит: все изменится уже 19 августа, а к 20-му числу новый циклон достигнет своего пика. В этот день в регионе снова будет мокро.

«Начнется интенсивный заток влаги на территорию края. Осадки будут идти локально, при этом мы не исключаем отдельных сильных грозовых дождей: практически вся территория края будет во власти ливней. Сильные дожди будут отмечаться в предгорно-горной части региона. Затронет и те районы, в которых до сих пор сохраняется режим ЧС после прошедших интенсивных осадков», — говорит специалист.

Пока, судя по расчетам, количество осадков будет соответствовать категории «неблагоприятное явление», до опасного явления, скорее всего, не дотянет. Штормовое предупреждение пока не выпущено, по всей видимости, его объявления осталось ждать недолго. При этом новая «порция» осадков, хоть и будет сильной, но не сможет побить рекорды, которые были установлены пару дней назад.

«Там был циклон, который некоторые даже называли тайфуном. Но и эти дожди могут привести к локальным подтоплениям, обострению паводковой ситуации. Сейчас посмотрим, построим сценарий развития ситуации, определим районы, которым он больше угрожает, чтобы расставить приоритеты и в случае необходимости помочь людям», — заявил Колесник.

Метеоролог рассказал ФАН, что секторы, где ранее был введен режим повышенной готовности, были определены правильно, это позволило избежать больших экономических потерь. Поэтому и сейчас синоптики делают все возможное, чтобы принять комплекс решений по совместным действиям с МЧС и другими экстренными службами.

Ранее ФАН писал, что сирены оповещения, предупреждающие о возможной чрезвычайной ситуации, включили в Геленджике в связи с ухудшением погодных условий.