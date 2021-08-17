Проблемы с двигателем у потерпевшего крушение Ил-112В возникли после сообщения о посадке

Москва, 17 августа. У самолета Ил-112В, потерпевшего крушение в Подмосковье, появились проблемы с двигателем в тот момент, когда экипаж сообщил о заходе на посадку.

Источник Федерального агентства новостей рассказал, что командир Ил-112В выполнил план на полет. После этого он связался с диспетчером и сообщил о заходе на посадку.

«Предположительно, проблемы с двигателем возникли как раз в этот момент», — сказал собеседник агентства.

Самолет Ил-112В потерпел крушение во вторник. Он не долетел полтора километра до подмосковного аэродрома Кубинка. На борту самолета находились три члена экипажа. Будет создана специальная комиссия, которая займется расследованием причин аварии.