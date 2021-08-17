Мясников назвал проверенный на себе способ борьбы с бессонницей

Москва, 17 августа. Бессонница — довольно распространенное явление, с которым сталкивались многие мужчины и женщины. Как избавиться от этой проблемы, рассказал врач Александр Мясников.

Бороться с бессонницей вполне реально. Чаще всего эта проблема возникает у тех, кто ведет определенный образ жизни. Страдающие бессонницей люди чаще всего поздно ложатся спать и поздно встают. К тому же днем они могут позволить себе немного вздремнуть. На ночь страдающие бессонницей люди часто едят сладости.

Сам Мясников признался, что он засыпает, как только голова касается подушки. Таких результатов ему удалось добиться еще в студенческие годы. На тот момент у него выработался своеобразный рефлекс благодаря самодисциплине.

«Я понимал, что надо спать в каждую свободную секунду. Есть десять минут — закрыл глаза. Поэтому я засыпал в любой позиции: сидя, стоя, лежа. Отдавал себе команду «Спать» и все», — добавил Мясников, отметив, что выработка таких привычек поможет побороть бессонницу.

Александр Мясников ранее рассказал, стоит ли опасаться фиброза легких тем, кто переболел коронавирусом. Большинство людей переносит COVID-19 в легкой форме. В этом случае вероятность возникновения фиброза легких сведена к минимуму.