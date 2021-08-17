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Ученые назвали причины развития хронических бактериальных инфекций

  /   Обновлено: 17 августа 2021 13:12
Наука
Ученые назвали причины развития хронических бактериальных инфекций
pixabay.com

Вашингтон, 17 августа. Причины развития хронических бактериальных инфекций раскрыли исследователи из Университета штата Индиана после проведенного эксперимента.

Специалисты в рамках научной работы взяли 100 различных видов бактерий и поместили их в закрытые системы без доступа к пище. После тысячи дней в таких условиях большая часть микроорганизмов выжила и возобновила свою деятельность после возвращения в привычную среду обитания.

Антибактериальные препараты способны влиять только на те клетки, которые принимают участие в обмене веществ. Микроорганизмы входят в режим пониженного энергопотребления, из-за чего препараты их не замечают. В итоге развиваются хронические бактериальные инфекции, с которыми лекарствам справиться не удается.

Возбудителем опасных заболевания может оказаться постельное белье. Именно в нем размножаются бактерии, микробы, клопы и клещи, предупредили микробиологи.

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ученые бактерии инфекции
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