Коронавирусные ограничения для общепита готовятся ослабить в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 17 августа. Накануне глава потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова сообщила, что с предприятий общественного питания могут снять часть ковидных ограничений. Это произошло после встречи донских ресторатов в региональной властью.

По мнению Теларовой, главным условием по смягчению запретов стала вакцинация сотрудников и посетителей, а также соблюдение всех правил и рекомендаций в заведениях.

Также региональные власти готовы пойти навстречу предприятиям и помочь с налоговыми льготами и выплатами, обеспечив финансовую поддержку.

Ранее ФАН сообщал, что с введением новых ограничений на Дону представители предприятий общественного питания заявили о падении выручки до 70% и закрытии 24 заведений. Многие бизнесмены жаловались не только на ограничения заполняемости столиков на 30%, но и на требования предъявить ПЦР-тест или справку, а также на проверки этих документов во время отдыха горожан силовыми структурами.