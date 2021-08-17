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ФАН опубликовал видео с пожаром на мебельной фабрике под Ульяновском

  /   Обновлено: 17 августа 2021 13:09
Происшествия
ФАН опубликовал видео с пожаром на мебельной фабрике под Ульяновском
 /  Пресс-служба МЧС РФ по Республике Мордовия

Ульяновск, 17 августа. Сотрудники экстренных служб тушат огонь, который разгорелся на фабрике неподалеку от Ульяновска.

Пожар разгорелся на территории мебельной фабрики, которая находится в Димитровграде неподалеку от Ульяновска. В распоряжении журналистов ФАН оказалось видео с места происшествия.

На кадрах можно увидеть, как густые столбы дыма поднимаются в воздух. Данных о погибших и пострадавших в результате случившегося не поступало.

По предварительной информации, ЧП могло произойти в процессе сварочных работ — искра попала на поролон, в результате чего произошел пожар.

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