Самый известный, наверное, военный праздник ― день ВДВ, который «голубые береты» отмечают в начале августа. Но самые многочисленные войска Вооруженных сил России ― мотострелковые. Именно они выполняют основной объем задач в любом крупном военном конфликте. 19 августа ― неофициальный праздник тех, кто воюет на суше: артиллерии и пехоты, ракетных войск и ПВО.

Так все-таки: август или октябрь?

Текущая дата праздника ― 19 августа ― вопрос спорный. Оказалось, что у мотострелковых войск своего дня долгое время не было. Но поскольку они часть сухопутных войск, то официально общим праздником считается 1 октября.

Эта дата приурочена к созданию Иваном Грозным стрелецкой армии в 1550 году. Стрельцы были первыми регулярными войсками на суше. В то время набеги татар были неожиданными и разрушительными. Необходимость в регулярной армии, которая все время под ружьем, была очевидна. Иван Грозный решил эту проблему, сформировав из отрядов стрельцов постоянную армию, в которой было установлено централизованное управление.

Его начинание продолжил Петр Первый, издав указ о приеме в армию вольных людей. После Северной войны сухопутные войска Российской империи сформировались окончательно.

Таким образом, свой день они отмечают 1 октября. Но вот незадача: в число воюющих на суше входят разные подразделения, у которых, кроме общего, есть и свои, отдельные, праздники. Так, 8 сентября отдельно чествуют танкистов, а очередь артиллеристов праздновать наступает 19 ноября. Как же так получилось, что мотострелки остались без праздника?

День мотострелковых войск

19 августа инициаторами праздника выбрано неслучайно. Как раз в этот день в 1914 году была сформирована первая автомобильная пулеметная рота. Формирование подразделения заняло не больше 1,5 месяца. Первые броневые машины в максимально короткий срок были изготовлены Ижорским заводом по эскизам полковника Александра Добржанского.

Смотр роты провел лично император Николай II, после чего подразделение ушло на фронт, где уже через месяц состоялось ее боевое крещение. Так впервые в мире появилось выделенное подразделение бронеавтомобилей. Оно просуществовало до 1917 года, после чего было распущено.

На сегодняшний день мотострелковые войска — это не просто пехота. Имея в своем распоряжении быстроходные бронированные машины с высокой проходимостью, мотострелки способны совершать быстрые переходы на огромные расстояния и эффективно маневрировать в зоне боевых действий.

Мотострелковые войска объединяют почти все виды оружия и техники, к тому же они оснащены ракетно-ядерным оружием — могут быстро и в короткий срок прорвать оборону неприятеля, продвинуться вглубь вражеской территории и удержать ее.

Это самый крупный род войск, именно они выполняют основные военные задачи. И, конечно, мотострелки заслуживают отдельного дня для празднования. Сами военнослужащие считают таким днем 19 августа, когда и отмечают свой профессиональный праздник.

pexels.com /

В это время проводятся торжественные смотры, между частями организуют различные соревнования и войсковые учения. Неизменной традицией праздника является присвоение новых воинских званий, а также вручение благодарностей и наград. Не забудьте и вы поздравить близких и друзей из числа тех, кто день и ночь стоит на страже безопасности нашей страны.