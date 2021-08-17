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Политолог Киреев: Шугалей работал в интересах России почти в боевых условиях
Общество
Политолог Киреев: Шугалей работал в интересах России почти в боевых условиях
Личная страница в ВК

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), социолог Максим Шугалей на деле продемонстрировал свои качества специалиста и готовность идти на жертвы ради поставленной задачи, фактически ради интересов страны. Об этом в комментарии ФАН рассказал политолог Владимир Киреев.

Максим Шугалей зарегистрирован кандидатом в ЗакС Санкт-Петербурга по пятому одномандатному округу. Социолог заявил, что нацелен на результат. Он планирует активно работать с избирателями.

«Максим Шугалей — это человек дела, работавший на защиту интересов нашей страны не на ток-шоу и не в офисах бизнес-центров, а практически в условиях, приближенных к боевым. Очевидна ценность его работы, поскольку речь идет о наших внешнеполитических интересах, обеспечивающих в том числе безопасность наших граждан и рабочие места. Они создаются за счет экономических связей, организованных за счет такой вот неформальной дипломатии», — заключил Владимир Киреев.

Политолог Киреев: Шугалей работал в интересах России почти в боевых условиях
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Как заметил политолог, Шугалей на деле продемонстрировал свои качества специалиста и готовность идти на жертвы ради поставленной задачи, фактически ради интересов страны. Такой человек просто необходим нашей политике, он способен системно мыслить, видеть накопившиеся проблемы и находить пути их решения.

«Шугалей может говорить непопулярные вещи и идти на риск. Он не будет молчать и отсиживаться «в кустах», но и не будет заниматься самопиаром на пустом месте. Конечно, необходимо показать себя в деле, а для этого еще выиграть выборы, убедив граждан в своей нужности городу, но предварительные качества у Максима Шугалея подходящие», — считает Владимир Киреев.

Ученый-социолог родился в Ленинграде, широкую известность получил при печальных обстоятельствах — после инцидента в Ливии, где он провел в плену почти два года. Знания в политике и социологии дают Максиму Шугалею огромное преимущество перед другими кандидатами.  

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россия шугалей
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