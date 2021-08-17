Международный терминал в аэропорту Махачкалы открыли под лезгинку

Махачкала, 17 августа. Открытие международного терминала аэропорта Махачкалы состоялось под лезгинку. Участником мероприятия стал врио главы Дагестана Сергей Меликов.

Новый объект позволит увеличить пассажиропоток авиаузла до 300 тыс. человек в год. Площадь международного терминала достигает 11 тыс. кв., а пропускная способность — 190 человек в час. Паспортный контроль будет осуществляться в десяти кабинах, пишет ТАСС.

На строительство и оснащение объекта выделили 1,6 млн руб. частных инвестиций. Возведение терминала высоко оценил премьер-министр России Михаил Мишустин. Дагестан вошел в топ-10 по скорости ответа на обращения граждан в социальных сетях, сообщили ранее в Центре управления регионом (ЦУР).