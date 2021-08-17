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Российский посол в Кабуле прибыл на встречу с представителем талибов

  /   Обновлено: 17 августа 2021 13:22
Политика
Российский посол в Кабуле прибыл на встречу с представителем талибов
wikipedia.org  /  Embassy of Russia in Kabul

Кабул, 17 августа. Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов проводит встречу с представителями талибов в Кабуле.

Жирнов планирует обсудить с представителем талибов вопросы обеспечения безопасности российского посольства в Афганистане.

«Встреча началась», — сообщили в дипмиссии.

Как сообщалось ранее, движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) взяло под контроль территорию Афганистана. Талибы объявили амнистию для всех афганских чиновников и заверили, что иностранные посольства будут в безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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россия афганистан встреча
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