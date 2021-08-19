Яблочный Спас 2021: праздник Преображение, история, традиции и правила, рецепт пирога

Праздник Преображение Господне, который в России отмечается 19 августа, известен под народным названием Яблочный Спас.

История праздника связана с евангельскими свидетельствами о явлении апостолам, молившимся на горе Фавор, воскресшего Иисуса Христа в обновленном божественном виде. Это событие произошло вскоре после Вознесения Иисуса.

Праздник Преображение существует с византийских времен, западные церкви отметили его 6 августа; восточные, живущие по юлианскому календарю, отмечают 19 августа. В 2021 году праздник приходится на четверг. Это время Успенского поста, в честь праздника верующим разрешены горячая постная пища с растительным маслом, рыба, морепродукты и вино. Мясное, молочное и яйца под запретом на все время поста, до праздника Успение, отмечаемого 28 августа.

Яблочный Спас: история названия, традиции и правила

Название Яблочный Спас — славянское. Всего на Руси отмечают три летне-осенних Спаса — посвященных сбору урожая праздников в честь Христа Спасителя. Подробнее о Спасах — в материале ФАН.

Яблочный, или Второй, Спас приходится на время Успенского поста, когда от голода спасались свежими овощами и фруктами. Отсюда вторая часть названия праздника — «Спас».

Первое слово «яблочный» в названии праздника связано с древней апостольской традицией, которая была принята среди монашества, а уже оттуда перекочевала в народ. Это правило, идущее от ветхозаветной традиции, — на Преображение освящать начатки нового урожая. Апостолы и первые христиане освящали виноград на Преображение, традицию поддерживали монахи древних средиземноморских монастырей. Считалось, что до праздника неосвященный виноград нового урожая есть нельзя, этого правила придерживались и ученики Христа.

Отсюда — запрет, касающийся «северного винограда» — яблок. Их до Преображения (как и некоторые другие плоды) на Руси запрещалось есть. Запрет имел не только религиозный подтекст — он исходил из простого здравого смысла: в условиях короткого прохладного северного лета местные сорта яблок до августа не успевали созреть, а употребление в пищу незрелых плодов, особенно на фоне достаточно скудного питания, было чревато серьезными последствиями для здоровья. Поэтому на Руси до Преображения из всех плодов нового урожая разрешалось есть только свежие огурцы. Тех, кто тайно лакомился яблоками, осуждали и даже наказывали, дескать, навлекают болезни на весь род. Особенно строгого соблюдения запрета требовали от женщин.

Однако чем южнее, тем менее строгими были ограничения. А с появлением в России более плодоносных, рано поспевающих сортов фруктов запрет есть свежие яблоки до Преображения во многом потерял смысл. Сегодня у верующих принято на Яблочный Спас в честь праздника есть освященные плоды, другие ограничения носят, скорее, символический характер.

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Традиции праздника

Преображение — это важный церковный праздник, в этот день на Руси старались не делать тяжелую работу, запрещались ссоры, споры, осуждалось пьянство и сквернословие. Люди старались с утра посетить храм и обязательно освятить там плоды нового урожая. После этого, ближе к вечеру, в сельской местности и в небольших городах было принято устраивать гуляния (это были последние дни «законного» отдыха перед осенней страдой), ходить друг к другу в гости на яблочные пироги и так далее.

День посвящали благотворительности с «яблочным» колоритом: одаривали яблоками не только нищих и неимущих, но также соседей и друзей, у которых не было своих садов. Скупиться на Преображение было не принято — чересчур бережливых осуждали. На Руси считалось, что к Яблочному Спасу яблоки уже полностью созрели, то есть их можно собирать, есть, заготавливать, использовать в кулинарии. Начинались знаменитые яблочные ярмарки, на которых фрукты продавали целыми возами.

Праздник Яблочный Спас очень популярен в народе до сих пор, в этот день храмы полны людей, которые приносят освящать не только корзинки с фруктами, но и выпечку. До сих пор жива традиция в этот день дарить друг другу яблоки и яблочные пироги. В инфографике ФАН представлена краткая история праздника и простой рецепт яблочного пирога, а точнее — шарлотки (правда, не постной), с которой Яблочный Спас будет еще слаще.