Основное внимание СМИ последние дни занимает захват Афганистана движением «Талибан»1. США планировали эвакуировать свое посольство в Кабуле к концу августа, но события развивались стремительнее, чем ожидал Вашингтон.

Не все гладко и во внутриполитической жизни Штатов. В Сеть просочилась запись разговора министра внутренней безопасности о «неслыханном потоке мигрантов», а губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо подал в отставку из-за обвинений в домогательствах.

Что говорил Джо Байден про армию Афганистана в начале вывода американских войск? Как на сложившуюся ситуацию реагирует Дональд Трамп? Как на самом деле обстоят дела с миграционным кризисом и какими обвинениями пополнился скандал с губернатором Нью-Йорка? Обо всем этом и не только беседуем с автором Telegram-канала «Американскiй номеръ».

Слушайте «ФАН повсюду»: как США с эвакуацией из Афганистана просчитались на Яндекс.Музыке

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В выпуске:

На сколько дней ошиблись власти США с эвакуацией своего посольства из Афганистана?

Что говорил Байден про афганскую армию в начале вывода американских войск?

Какие заявления сделал Трамп из-за ситуации с Афганистаном?

Вашингтон занижает реальные цифры миграционного потока в США?

Как развивался скандал с губернатором Нью-Йорка Эндрю Куомо?

Как в школе Вирджинии права трансгендеров в спорте отстаивали.

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1 Организация запрещена на территории РФ.