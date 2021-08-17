Силовики разбираются в загадочной смерти несовершеннолетнего студента в Подмосковье

Домодедово, 17 августа. Следователи пытаются понять причины смерти студента колледжа, которого обнаружили на улице у дома. Как стало известно ФАН, на теле пострадавшего отсутствовали внешние признаки насильственной смерти.

В дежурную часть местного отдела полиции 16 августа около 10:00 поступило сообщение об обнаружении в деревне Тишково Домодедовского городского округа мертвого мальчика. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа.

По данному факту следователями ГСУ СК России по Московской области назначена проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

«Место происшествия находилось в десяти метрах от дома, в котором проживал 17-летний парень, — рассказал ФАН источник в правоохранительных. Эксперты определили, что смерть наступила примерно за десять часов до осмотра тела. Нами был изъят полиэтиленовый пакет, который находился рядом с головой пострадавшего и сотовый телефон».

Подросток воспитывался в неполной семье 38-летней матерью. Она официально не трудоустроена. По словам соседей, мальчик являлся трудным ребенком.

«Парень учился в местном колледже. По предварительным данным он токсикоман. Скорее всего он вдыхал неизвестное отравляющее вещество и его сердце не выдержало», — дополнил источник.

Тело отправили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Только она сможет дать точный ответ о причинах смерти студента.