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СК Тувы начал проверку по факту гибели двух человек от удара молнии

  /   Обновлено: 17 августа 2021 12:45
Происшествия
СК Тувы начал проверку по факту гибели двух человек от удара молнии
Личный архив Владимира Колпакова

Кызыл, 17 августа. Мать с сыном, отдыхавшие в палатке на целебном источнике в Туве, погибли от удара молнии. Следователи начали проверку по факту инцидента.

Несчастный случай произошел на территории возле лечебного источника Хаттыг Чадаг Сут-Хольского района. Согласно данным следствия, жертвами природной стихии стали 54-летняя женщина и ее 19-летний сын. Молния попала в палатку, в которой отдыхали погибшие.

В данный момент трупы направлены на судебно-медицинские исследования для установления точных причин смерти. Мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии, продолжаются.

Житель поселка Тавричанка Приморского края погиб от удара молнии во время ловли медуз. Мужчина скончался на глазах своего сына, сообщает пресс-служба регионального СК.

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