Триполи, 17 августа. Группировки, поддерживающие запрещенную в РФ организацию «Братья-мусульмане»1, мобилизуются для борьбы с противниками на западе африканского государства.

Источники издания Sky News сообщили, что связанные с террористами боевики организуют засады и патрули на въездах и выездах из Триполи. Они готовятся к вторжению в районы, подконтрольные силам, не желающим им подчиняться.

Группировки также мобилизовали своих бойцов в ливийской столице. Их военная мощь в регионе на данный момент составляет более тысячи вооруженных транспортных средств. Масштаб сравним с операцией «Рассвет Ливии», завершившейся в 2014 году.>

«В ближайшее время начнутся боевые действия, которые возглавят «Братья-мусульмане», чтобы ликвидировать бандформирования, выступающие против них», — подтвердили источники.

Наблюдатели указывают, что нулевой час пробьет в течение следующих нескольких дней. Лидером мятежных группировок выступит бывший глава МВД в распущенном Правительстве национального согласия (ПНС) Фатхи Башага.

Триполитанские власти, судя по последним действиям, в курсе происходящего. Решение по созданию нового военного округа Западного побережья под командованием бывшего министра обороны ПНС Салаха ан-Намруша принято после получения данных о подозрительных передвижениях в регионе.

Prt Scr youtube.com / fahed k

По словам источников, боевики «Братьев-мусульман» могут прибегнуть к помощи сирийских наемников. Это произойдет в том случае, если вооруженная конфронтация затянется.

Несколько дней назад жители Триполи стали свидетелями проезда по улицам города вооруженных автомобилей экстремистов. Группировки временно обосновались в лагерях возле баз Митига и Абу Салим и ждут дальнейших указаний.

Ожидается, что география столкновений не ограничится столицей и окрестностями. Бои вспыхнут в городах западного региона, расположенных вдоль побережья от Аз-Завии до границы с Тунисом.

Член комитета по обороне и национальной безопасности Палаты представителей Али ат-Тикбали заявил, что мобилизация группировок в Триполи является началом новой крупной борьбы за контроль над западом страны. По его словам, террористические бандформирования создают альянс для успеха в будущей войне.

«Их цель — уничтожить все столичные группировки, в том числе те, кто связаны со Службой поддержания стабильности («Абу Салим» — прим. ФАН), возглавляемой Абдель Гани аль-Кикли, и те, кто находятся под управлением бывшего лидера «Революционеров Триполи» Хейсама ат-Таджури», — сказал парламентарий.

1 Организация запрещена на территории РФ.